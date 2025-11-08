Масована атака РФ: співробітник енергетичного підприємства загинув на Харківщині

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні Харківщина, разом з усією країною, пережила чергову важку ніч. Ворог вкотре завдав масованого удару по нашій критичній інфраструктурі. На жаль, загинув співробітник одного з енергетичних підприємств, який саме був на робочому місці", - написав Синєгубов.

Знеструмлення в області

Внаслідок атаки частина області знеструмлена, є перебої з водопостачанням.

Профільні фахівці працюють на місцях ударів ворога. Відбувається обстеження постраждалих об'єктів та оцінка ступеню завданих пошкоджень.

У регіоні діють аварійні графіки відключень електроенергії.

На Харківщині розгорнули пункти незламності.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центру України.

