Массированная атака РФ: сотрудник энергетического предприятия погиб в Харьковской области

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковской области погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"Сегодня Харьковская область, вместе со всей страной, пережила очередную тяжелую ночь. Враг в очередной раз нанес массированный удар по нашей критической инфраструктуре. К сожалению, погиб сотрудник одного из энергетических предприятий, который как раз находился на рабочем месте", - написал Синегубов.

Отключение электроэнергии в области

В результате атаки часть области обесточена, есть перебои с водоснабжением.

Профильные специалисты работают на местах ударов врага. Проводится обследование пострадавших объектов и оценка степени нанесенных повреждений.

В регионе действуют аварийные графики отключений электроэнергии.

В Харьковской области развернули пункты несокрушимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает удары по локомотивным депо, - Кулеба

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Читайте также: Удары по энергообъектам Полтавщины: один человек пострадал

Под угрозой находились:

Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

Днепропетровщина, Черкасская область, Запорожье - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ