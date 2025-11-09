Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские войска вечером 9 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

В 18:24 - сообщалось о БПЛА в Черниговской области в направлении Бахмача и Батурина.

В 18:31 - БПЛА из акватории Черного моря в направлении н.п.Черноморск (Одесская область).

В 18:33 - беспилотник изменил курс в направлении Одессы.

В 19:03 - БПЛА на юге Николаевской области между н.п.Рыбаковка и Тузлы, курс - северо-западный.

В 19:04 - БПЛА на Черниговщине в районе н.п.Бахмач, Батурин, курс - северо-западный.

В 19:12 - БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на/мимо Василевку с севера.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте: Удары россиян по энергетике и гражданским лицам в очередной раз показывают - давления сейчас недостаточно, - Зеленский