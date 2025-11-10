Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Російські війська ввечері 9 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

О 18:24 - повідомлялося про БпЛА на Чернігівщині в напрямку Бахмача і Батурина.

О 18:31 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку н.п.Чорноморськ (Одещина).

О 18:33 - безпілотник змінив курс в напрямку Одеси.

О 19:03 - БпЛА на півдні Миколаївщини між н.п.Рибаківка і Тузли, курс - північно-західний.

О 19:04 - БпЛА на Чернігівщині в районі н.п.Бахмач, Батурин, курс - північно-західний.

О 19:12 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на/повз Васильківку з півночі.

Оновлена інформація

О 19:49 повідомляється про рух ударних БПЛА:

з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси;

на Чернігівщині південніше Батурина в південному напрямку;

на сході Дніпропетровщини курсом на/повз Васильківку з південного сходу.

О 20:20 - БпЛА в Ізюмському районі Харківщини, курс - південно-західний (вектор на/повз Лозову).

Оновлена інформація

О 20:50 - повідомляється про:

Нові групи БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс - південний;

БпЛА на Харківщині курсом на Лозову з північного сходу;

БпЛА на сході Дніпропетровщини в районі н.п.Шахтарське, Просяна, Чаплине;

БпЛА на Сумщині на півночі від Конотопа, курс - північно-східний.

О 21:17 - Сумська, Чернігівська області - ракетна небезпека.

О 21:37 - відбій загрози.

О 21:38 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:56 - БпЛА в напрямку Сум з північного сходу.

Оновлена інформація

О 22:06 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

БпЛА на Донеччині в напрямку Дружківки та Харківщини;

БпЛА на сході Харківщини повз Барвінкове на південному сході, курс - південний.

О 22:38 - БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південний/південно-східний та через Ізюмський р-н зі сходу на захід.

О 22:57 - БпЛА на заході Харківщини курсом на Полтавщину.

О 22:58 - повторні пуски КАБ на Донеччину.

О 23:00 - група БпЛА - на південний схід Харківщини.

О 23:04 - БпЛА від Конотопу (Сумщина) в напрямку Прилук (Чернігівщина).

О 23:08 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!

О 23:08 - швидкісна ціль на прикордоння Сумщини.

О 23:11 - ще швидкісні цілі на Сумщину.

Оновлена інформація

О 23:20 - ціль у напрямку Сум/н.п.Степанівка.

О 23:35 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 23:37 - БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

О 23:46 - БпЛА в напрямку Самара з північного сходу.

О 23:49 - нові групи БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс - південний/південно-східний.

О 23:50 - безпілотник на Павлоград.

О 23:57 - БпЛА на півдні від Самара, постійно змінює напрямок руху.

О 00:10 - БпЛА на сході Київщини, курс - південно-західний.

О 00:17 - БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Великий Бурлук з півночі.

О 00:19 - БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Васильківка.

Оновлена інформація

О 00:30 - вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 00:37 - швидкісні цілі на півночі Сумщини в напрямку Мени

О 00:38 - ракета на Київ.

О 00:38 - продовжує рух на Київ.

О 00:39 - ракета продовжує рух в напрямку Житомира. Київ, Житомир - в укриття.

О 00:40 - ракета продовжує рух на Хмельниччину.

О 00:41 - Старкон - в укриття.

Оновлена інформація

О 00:45 - БпЛА в напрямку Канева з північного сходу.

О 01:10 - Відбій загрози по МіГ-31К.

О 01:13 повідомляється про:

БпЛА на Київщині в районі Канівського водосховищем, курс - західний;

БпЛА на півдні Харківщини, курс - південно-східний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на/повз н.п.Просяна із заходу.

О 01:28 - БпЛА на Черкащині курсом на/повз Золотоношу з півночі; БпЛА на Дніпропетровщині курсом на н.п.Васильківка зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

