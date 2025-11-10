Метро в Харькове возобновило работу после двух суток остановки

Харьковский метрополитен возобновил движение поездов, приостановленное в минувшую субботу из-за слишком низкого уровня напряжения в электросети.

Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена.

"Движение поездов по линиям метрополитена возобновлено. В случае снижения напряжения ниже допустимого уровня движение поездов может быть временно приостановлено", – отмечается в сообщении.

При этом около 7 утра Харьковский метрополитен сообщал, что сегодня не сможет возобновить работу, как и в предыдущие два дня.

В субботу сообщалось, что в связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена.

Больше новостей в Telegram-канале Бизнес Цензор

Массированная атака на энергетику в ночь на 8 ноября. Что известно?

Как сообщалось, в ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В частности, российские войска нанесли самый массированный удар по всем тепловым электростанциям (ТЭС) государственной компании "Центрэнерго" с начала войны, они полностью остановили работу.

В целом Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, целью стали объекты критической инфраструктуры.

В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии, сообщали в "Укрэнерго". Кроме того, есть обесточивания в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.

Особенно сложная ситуация – в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, отмечала министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, также зафиксированы попадания по объектам газовой инфраструктуры, о чем также сообщили в "Нафтогазе".