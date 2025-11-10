РУС
Сбоев в работе КПП на границе из-за обстрелов энергетики нет, - ГПСУ

Работа КПП во время отключений электроэнергии

Несмотря на обстрелы российскими войсками украинских энергообъектов, Государственная пограничная служба Украины продолжает действовать в обычном режиме и выполняет все пропускные операции на государственной границе.

Об этом в телеэфире заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается работы подразделений Государственной пограничной службы - пока не видим каких-либо сбоев из-за обстрелов энергосети. Хотя в субботу, например, база данных Государственной таможенной службы из-за таких действий врага несколько часов не работала, из-за чего временно останавливался пропуск граждан и транспорта, в частности, в автомобильных пунктах пропуска как на выезд из Украины, так и на въезд. К счастью, какого-либо существенного скопления или коллапса на границе не произошло", - отметил Демченко.

Читайте также: До двух третей потребителей без света: Графики отключений света в понедельник будут действовать до конца суток

Он добавил, что движение по железной дороге и через пешеходные переходы осуществлялось в обычном режиме.

Также спикер подчеркнул, что пограничники принимают меры для обеспечения автономности работы своих баз данных, чтобы системы могли функционировать независимо от последствий вражеских обстрелов по энергосети.

Госпогранслужба (6981) энергетика (2777) Демченко Андрей (327) отключение света (504)
Ніяких збоїв - Міндич і сотоваріщі не дадуть збрехати - таможня дає добро
10.11.2025 13:17 Ответить
Для різномастних покидьків, корєфанів пересидента, - жодних перешкод! Ура!
10.11.2025 13:26 Ответить
А могли виправдатися.
10.11.2025 13:27 Ответить
 
 