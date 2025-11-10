Сбоев в работе КПП на границе из-за обстрелов энергетики нет, - ГПСУ

Несмотря на обстрелы российскими войсками украинских энергообъектов, Государственная пограничная служба Украины продолжает действовать в обычном режиме и выполняет все пропускные операции на государственной границе.

Об этом в телеэфире заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается работы подразделений Государственной пограничной службы - пока не видим каких-либо сбоев из-за обстрелов энергосети. Хотя в субботу, например, база данных Государственной таможенной службы из-за таких действий врага несколько часов не работала, из-за чего временно останавливался пропуск граждан и транспорта, в частности, в автомобильных пунктах пропуска как на выезд из Украины, так и на въезд. К счастью, какого-либо существенного скопления или коллапса на границе не произошло", - отметил Демченко.

Он добавил, что движение по железной дороге и через пешеходные переходы осуществлялось в обычном режиме.

Также спикер подчеркнул, что пограничники принимают меры для обеспечения автономности работы своих баз данных, чтобы системы могли функционировать независимо от последствий вражеских обстрелов по энергосети.

