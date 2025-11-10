Сбоев в работе КПП на границе из-за обстрелов энергетики нет, - ГПСУ
Несмотря на обстрелы российскими войсками украинских энергообъектов, Государственная пограничная служба Украины продолжает действовать в обычном режиме и выполняет все пропускные операции на государственной границе.
Об этом в телеэфире заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается работы подразделений Государственной пограничной службы - пока не видим каких-либо сбоев из-за обстрелов энергосети. Хотя в субботу, например, база данных Государственной таможенной службы из-за таких действий врага несколько часов не работала, из-за чего временно останавливался пропуск граждан и транспорта, в частности, в автомобильных пунктах пропуска как на выезд из Украины, так и на въезд. К счастью, какого-либо существенного скопления или коллапса на границе не произошло", - отметил Демченко.
Он добавил, что движение по железной дороге и через пешеходные переходы осуществлялось в обычном режиме.
Также спикер подчеркнул, что пограничники принимают меры для обеспечения автономности работы своих баз данных, чтобы системы могли функционировать независимо от последствий вражеских обстрелов по энергосети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль