Збоїв у роботі КПП на кордоні через обстріли енергетики немає, - ДПСУ

Попри обстріли російськими військами українських енергооб’єктів, Державна прикордонна служба України продовжує діяти у звичному режимі та виконує всі пропускні операції на державному кордоні.

Про це в телеефірі заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо роботи підрозділів Державної прикордонної служби - поки що не бачимо якихось збоїв через обстріли енергомережі. Хоча в суботу, наприклад, база даних Державної митної служби через такі дії ворога кілька годин не працювала, через що тимчасово зупинявся пропуск громадян і транспорту, зокрема, в автомобільних пунктах пропуску як на виїзд з України, так і на в'їзд. На щастя, якогось суттєвого накопичення чи колапсу на кордоні не сталося", - зазначив Демченко.

Він додав, що рух залізницею та через піші переходи здійснювався у звичному режимі.

Також речник наголосив, що прикордонники вживають заходів для забезпечення автономності роботи своїх баз даних, щоб системи могли функціонувати незалежно від наслідків ворожих обстрілів по енергомережі.

