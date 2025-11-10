На фронте произошло 156 боевых столкновений, 59 из них — на Покровском направлении, — Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 156 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 2 228 дронов-камикадзе и осуществили 3 421 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили девять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг осуществил 128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Одно боевое столкновение не завершено.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Читайте также: Враг готовит "последний маневр" в Покровске для захвата всей Донецкой области, — Сырский

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Коровий Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Серебрянки и Дроновки.

На Краматорском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня произошло 11 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток противник 59 раз атаковал в районах населенных пунктов Паньковка, Шаховое, Червоный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Наши защитники сдерживают натиск противника и уже остановили все атаки. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 130 оккупантов, из которых 66 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов и 11 единиц специальной техники, поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и шесть единиц автомобильной техники противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Читайте также: Российские войска не достигли ни одного значительного результата на фронте, - Зеленский

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг не добился успеха — наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения осуществили две тщетные попытки штурма позиций наших подразделений в направлении Антоновского моста.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ