РУС
Новости Китай испытал водородную бомбу
Китай провалил запуск коммерческой космической ракеты "Церера-1"

Космическая ракета Церера-1

Китайская коммерческая космическая компания Galactic Energy сообщила, что 10 ноября состоялся неудачный запуск ее космической ракеты "Церера-1" (Ceres-1). Причину неудачи выясняют.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Ракета несла спутники

Ракета 10 ноября стартовала с космодрома Цзюцюань, но почти через 10 минут подверглась "аномальному отключению двигателя".

Вследствие этого три спутника, которые несла ракета, не достигли своих заданных орбит. В Galactic Energy заявили, что причину инцидента расследуют.

"Мы тщательно изучим уроки этой неудачной миссии, будем постоянно оптимизировать конструкцию наших ракет и системы управления качеством, а также продолжим развивать коммерческую космическую отрасль Китая, обеспечивая более надежную работу и стабильный прогресс", - заявила компания.

Reuters отмечает, что неудачный запуск произошел в важный для компании момент. В прошлом месяце Galactic Energy начала подготовку к публичному размещению акций в Китае.

Больше о компании

Galactic Energy, базирующаяся в Пекине и являющаяся одной из ведущих космических компаний Китая, в последние годы увеличила частоту запусков ракет "Церера-1", осуществив с 2023 года более десятка успешных миссий, добавляет Reuters.

  • В сентябре 2023 года Galactic Energy уже потерпела неудачу, которая привела к потере ракеты Ceres-1 и ее полезной нагрузки.

Комерційна? … Сумніваюсь.
10.11.2025 23:36 Ответить
Там капитализм какой Западу и не снился.
10.11.2025 23:53 Ответить
Кочегари повільно вугілля підкидали...
10.11.2025 23:42 Ответить
Мабуть не все необхідне китайцям у SpaceX вдалося сперти і скопіювати, та нічого - Маск з ними ще тісніше "поспівробітничає" і все в них полетить 🤔
10.11.2025 23:54 Ответить
Запуск був вдалий.
Політ пішов по тризді.
Гарна реклама китайської космічної галузі.
Або комплектуючі були "made in China", або від к@ц@пів заразилися🤭
11.11.2025 00:04 Ответить
 
 