Китай провалил запуск коммерческой космической ракеты "Церера-1"

Китайская коммерческая космическая компания Galactic Energy сообщила, что 10 ноября состоялся неудачный запуск ее космической ракеты "Церера-1" (Ceres-1). Причину неудачи выясняют.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Ракета несла спутники

Ракета 10 ноября стартовала с космодрома Цзюцюань, но почти через 10 минут подверглась "аномальному отключению двигателя".

Вследствие этого три спутника, которые несла ракета, не достигли своих заданных орбит. В Galactic Energy заявили, что причину инцидента расследуют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты без ядерной боеголовки. ВИДЕО

"Мы тщательно изучим уроки этой неудачной миссии, будем постоянно оптимизировать конструкцию наших ракет и системы управления качеством, а также продолжим развивать коммерческую космическую отрасль Китая, обеспечивая более надежную работу и стабильный прогресс", - заявила компания.

Reuters отмечает, что неудачный запуск произошел в важный для компании момент. В прошлом месяце Galactic Energy начала подготовку к публичному размещению акций в Китае.

Читайте также: Китай отменяет ограничения на экспорт редких металлов в США

Больше о компании

Galactic Energy, базирующаяся в Пекине и являющаяся одной из ведущих космических компаний Китая, в последние годы увеличила частоту запусков ракет "Церера-1", осуществив с 2023 года более десятка успешных миссий, добавляет Reuters.

В сентябре 2023 года Galactic Energy уже потерпела неудачу, которая привела к потере ракеты Ceres-1 и ее полезной нагрузки.

Больше читайте в нашем Telegram-канале