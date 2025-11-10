Китай провалил запуск коммерческой космической ракеты "Церера-1"
Китайская коммерческая космическая компания Galactic Energy сообщила, что 10 ноября состоялся неудачный запуск ее космической ракеты "Церера-1" (Ceres-1). Причину неудачи выясняют.
Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Ракета несла спутники
Ракета 10 ноября стартовала с космодрома Цзюцюань, но почти через 10 минут подверглась "аномальному отключению двигателя".
Вследствие этого три спутника, которые несла ракета, не достигли своих заданных орбит. В Galactic Energy заявили, что причину инцидента расследуют.
"Мы тщательно изучим уроки этой неудачной миссии, будем постоянно оптимизировать конструкцию наших ракет и системы управления качеством, а также продолжим развивать коммерческую космическую отрасль Китая, обеспечивая более надежную работу и стабильный прогресс", - заявила компания.
Reuters отмечает, что неудачный запуск произошел в важный для компании момент. В прошлом месяце Galactic Energy начала подготовку к публичному размещению акций в Китае.
Больше о компании
Galactic Energy, базирующаяся в Пекине и являющаяся одной из ведущих космических компаний Китая, в последние годы увеличила частоту запусков ракет "Церера-1", осуществив с 2023 года более десятка успешных миссий, добавляет Reuters.
- В сентябре 2023 года Galactic Energy уже потерпела неудачу, которая привела к потере ракеты Ceres-1 и ее полезной нагрузки.
Політ пішов по тризді.
Гарна реклама китайської космічної галузі.
Або комплектуючі були "made in China", або від к@ц@пів заразилися🤭