Китай провалив запуск комерційної космічної ракети "Церера-1"

Космічна ракета Церера-1

Китайська комерційна космічна компанія Galactic Energy повідомила, що 10 листопада відбувся невдалий запуск її космічної ракети "Церера-1" (Ceres-1). Причину невдачі з’ясовують.

Ракета несла супутники

Ракета 10 листопада стартувала з космодрому Цзюцюан, але майже через 10 хвилин зазнала "аномального відключення двигуна".

У результаті цього, три супутники, які несла ракета, не досягли своїх заданих орбіт. У Galactic Energy заявили, що причину інциденту розслідують.

"Ми ретельно вивчимо уроки цієї невдалої місії, будемо постійно оптимізувати конструкцію наших ракет і системи управління якістю, а також продовжимо розвивати комерційну космічну галузь Китаю, забезпечуючи більш надійну роботу і стабільний прогрес", - заявила компанія.

Reuters зазначає, що невдалий запуск стався у важливий для компанії момент. Минулого місяця Galactic Energy розпочала підготовку до публічного розміщення акцій у Китаї.

Більше про компанію

Galactic Energy, що базується в Пекіні і є однією з провідних космічних компаній Китаю, в останні роки збільшила частоту запусків ракет "Церера-1", здійснивши з 2023 року понад десяток успішних місій, додає Reuters.

  • У вересні 2023 року Galactic Energy вже зазнавала невдачі, яка призвела до втрати ракети Ceres-1 і її корисного навантаження. 

випробування (413) Китай (5262) ракети (4416) запуск (69)
+3
Комерційна? … Сумніваюсь.
показати весь коментар
10.11.2025 23:36 Відповісти
+3
Бог к¥рву мітить.
показати весь коментар
11.11.2025 02:26 Відповісти
+1
Кочегари повільно вугілля підкидали...
показати весь коментар
10.11.2025 23:42 Відповісти
Там капитализм какой Западу и не снился.
показати весь коментар
10.11.2025 23:53 Відповісти
Саціалістічєскій гасударствєний імпєріалізм как висшая стадія камунізма.
показати весь коментар
11.11.2025 01:22 Відповісти
Это скорее про Европу.
показати весь коментар
11.11.2025 02:37 Відповісти
Мабуть не все необхідне китайцям у SpaceX вдалося сперти і скопіювати, та нічого - Маск з ними ще тісніше "поспівробітничає" і все в них полетить 🤔
показати весь коментар
10.11.2025 23:54 Відповісти
Запуск був вдалий.
Політ пішов по тризді.
Гарна реклама китайської космічної галузі.
Або комплектуючі були "made in China", або від к@ц@пів заразилися🤭
показати весь коментар
11.11.2025 00:04 Відповісти
У інших краще?
показати весь коментар
11.11.2025 07:10 Відповісти
За інших не скажу.🤔
Але коли головний помічник васал твого ворога, терпить невдачу на світовій арені (в будь-якій галузі) це приносить короткочасне задоволення.
показати весь коментар
11.11.2025 20:29 Відповісти
Забули прикрутити до двигуна цитатник Мао Цзедуна.
показати весь коментар
11.11.2025 05:48 Відповісти
жопорукость вона така як у кацапів
показати весь коментар
11.11.2025 08:25 Відповісти
Пыня может поделиться ядреным двигателем!
показати весь коментар
11.11.2025 12:04 Відповісти
 
 