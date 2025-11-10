Китай провалив запуск комерційної космічної ракети "Церера-1"

Китайська комерційна космічна компанія Galactic Energy повідомила, що 10 листопада відбувся невдалий запуск її космічної ракети "Церера-1" (Ceres-1). Причину невдачі з’ясовують.

Про це пише агентство Reuters.

Ракета несла супутники

Ракета 10 листопада стартувала з космодрому Цзюцюан, але майже через 10 хвилин зазнала "аномального відключення двигуна".

У результаті цього, три супутники, які несла ракета, не досягли своїх заданих орбіт. У Galactic Energy заявили, що причину інциденту розслідують.

"Ми ретельно вивчимо уроки цієї невдалої місії, будемо постійно оптимізувати конструкцію наших ракет і системи управління якістю, а також продовжимо розвивати комерційну космічну галузь Китаю, забезпечуючи більш надійну роботу і стабільний прогрес", - заявила компанія.

Reuters зазначає, що невдалий запуск стався у важливий для компанії момент. Минулого місяця Galactic Energy розпочала підготовку до публічного розміщення акцій у Китаї.

Більше про компанію

Galactic Energy, що базується в Пекіні і є однією з провідних космічних компаній Китаю, в останні роки збільшила частоту запусків ракет "Церера-1", здійснивши з 2023 року понад десяток успішних місій, додає Reuters.

У вересні 2023 року Galactic Energy вже зазнавала невдачі, яка призвела до втрати ракети Ceres-1 і її корисного навантаження.

