Китай провалив запуск комерційної космічної ракети "Церера-1"
Китайська комерційна космічна компанія Galactic Energy повідомила, що 10 листопада відбувся невдалий запуск її космічної ракети "Церера-1" (Ceres-1). Причину невдачі з’ясовують.
Про це пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Ракета несла супутники
Ракета 10 листопада стартувала з космодрому Цзюцюан, але майже через 10 хвилин зазнала "аномального відключення двигуна".
У результаті цього, три супутники, які несла ракета, не досягли своїх заданих орбіт. У Galactic Energy заявили, що причину інциденту розслідують.
"Ми ретельно вивчимо уроки цієї невдалої місії, будемо постійно оптимізувати конструкцію наших ракет і системи управління якістю, а також продовжимо розвивати комерційну космічну галузь Китаю, забезпечуючи більш надійну роботу і стабільний прогрес", - заявила компанія.
Reuters зазначає, що невдалий запуск стався у важливий для компанії момент. Минулого місяця Galactic Energy розпочала підготовку до публічного розміщення акцій у Китаї.
Більше про компанію
Galactic Energy, що базується в Пекіні і є однією з провідних космічних компаній Китаю, в останні роки збільшила частоту запусків ракет "Церера-1", здійснивши з 2023 року понад десяток успішних місій, додає Reuters.
- У вересні 2023 року Galactic Energy вже зазнавала невдачі, яка призвела до втрати ракети Ceres-1 і її корисного навантаження.
Політ пішов по тризді.
Гарна реклама китайської космічної галузі.
Або комплектуючі були "made in China", або від к@ц@пів заразилися🤭
Але коли
головний помічниквасал твого ворога, терпить невдачу на світовій арені (в будь-якій галузі) це приносить короткочасне задоволення.