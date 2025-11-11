Зеленский наградил государственными наградами 304 военных, 135 из них - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 304 военнослужащих, 135 из них - посмертно.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Защитники получили награду Президента "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество", а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Награды присуждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и самоотверженное выполнение воинского долга.
Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.
