Зеленский наградил государственными наградами 304 военных, 135 из них - посмертно

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 304 военнослужащих, 135 из них - посмертно.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Защитники получили награду Президента "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество", а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Награды присуждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и самоотверженное выполнение воинского долга.

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Зеленский Владимир награда
Не допоможе Вова!!!
Ти і твої менеджери обі💩ся по повній.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:06 Ответить
Ублюдок вдає вигляд, що зайнятий державними справами
показать весь комментарий
11.11.2025 00:16 Ответить
А якже були віддячені зеленським, міндіч з групою осіб з Урядового кварталу, за млрди доларів, виведені з України з грошей Західних Партнерів, що передали ці гроші на підтримку енергетичної галузі України!!??
показать весь комментарий
11.11.2025 00:17 Ответить
Вова награждает погибших солдат крестами и медалями. а живого , с хорошо откормленой мордой, миндича-шминдича миллиардами украденных денег и шикарной житухой на свободе. Спасибо вова, але твоя влада не вечная. Придется отвечать.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:31 Ответить
Обійшлось без шикування?
показать весь комментарий
11.11.2025 00:49 Ответить
Скільки же ця людина лиха наробила українцям.Молодець що не втік ?Угу,а так якщо подумати,то з яких це часів сидіння в підвалі це героїзм?такий же герой-як арестович,який в паралельному світі воював з деверсантами.Повний провал в підготовці до вторгнення.Лендліз яким Зе не захотів скористатися.Провал в мобілізації.Зараз кремль набирає нову орду.Що робить зе?Відсікі і нагородження.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:56 Ответить
Та що ви причепились до пацика - він добре виконує всі приписи ФСБешно-московитської кліки. Знищує Україну
показать весь комментарий
11.11.2025 06:02 Ответить
вова любить нагороджувати особливо посмертно .
показать весь комментарий
11.11.2025 08:10 Ответить
 
 