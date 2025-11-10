Зеленський відзначив державними нагородами 304 військових, 135 з них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 304 військовослужбовців, 135 з них - посмертно.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Оборонці отримали відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.
Із списком нагороджених можна ознайомитись тут.
