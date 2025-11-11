Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 153 180 человек (+1 020 за сутки), 11 342 танка, 34 366 артсистем, 23 553 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 153 180 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 153 180 (+1 020) человек
- танков – 11 342 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 553 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 34 366 (+17) ед.
- РСЗО – 1 539 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 239 (+0) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217) ед.
- крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 036 (+79) ед.
- специальная техника – 3 993 (+0) ед.
Уничтожение российской военной техники
Украинские войска и спецподразделения продолжают систематически поражать российскую технику на фронте и в глубоком тылу противника — от танков и бронемашин до зенитных комплексов, вертолетов и тягачей-топливозаправщиков.
Во время летнего контрнаступления 2023 года украинская артиллерия, ПВО и беспилотные системы выводят из строя сотни танков и бронемашин, при этом имели место случаи массовых поражений колонн и складов топлива. (см. архивы верифицированных потерь).
В 2024-2025 годах значительное внимание уделяется прицельному уничтожению средств ПВО (в частности "Панцирь") и радарных узлов: украинские атаки и спецоперации повреждали или уничтожали отдельные ПВО-комплексы в Крыму и на материке. Есть сообщения о существенных потерях "Панцирей" в начале/в течение 2025 года.
Проводятся операции с использованием HIMARS и дальнобойных управляемых боеприпасов, которые привели к серии попаданий по стоянках и летным базам, где были уничтожены вертолеты (заявлялось о Ka-52 и Ми-8 в нескольких отдельных эпизодах). Угруппования логистики россиян (автомобили, топливозаправщики, тягачи) понесли тяжелые потери: согласно подсчетам Генштаба/Минобороны Украины, только в 2024 году и в начале 2025-го было уничтожено/выведено из строя десятки тысяч единиц автомобильной техники
Осенью 2025 года реализованы громкие операции в глубоком тылу - подрывы нефтеперерабатывающих заводов, удары по ключевым железнодорожным узлам и по топливоснабжению - направленные не только на технику, но и на логистическую сеть, которая позволяет ей действовать.
Авто закрили чергову тисячу. 6 637 авто з початку осені, осінь 24-го 6 626 од
Подписчики: 2,02-2,05 млн человек.Доход за 2023 год: 25,93 млн грн.Доход за 2022 год: 18,68 млн грн.
Я не буду казати про сумнівне минуле Мадяра - але підрозділи які він очолює показують результат.
98 одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня 1, арта та логістика по мінімуму.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 153 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.