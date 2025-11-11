РУС
2 811 25

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 153 180 человек (+1 020 за сутки), 11 342 танка, 34 366 артсистем, 23 553 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 153 180 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 153 180 (+1 020) человек
  • танков – 11 342 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 553 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 34 366 (+17) ед.
  • РСЗО – 1 539 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 239 (+0) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217) ед.
  • крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 036 (+79) ед.
  • специальная техника – 3 993 (+0) ед.

Потери РФ по состоянию на 11 ноября: ВСУ ликвидировали более 1 153 000 оккупантов

Уничтожение российской военной техники

Украинские войска и спецподразделения продолжают систематически поражать российскую технику на фронте и в глубоком тылу противника — от танков и бронемашин до зенитных комплексов, вертолетов и тягачей-топливозаправщиков.

Во время летнего контрнаступления 2023 года украинская артиллерия, ПВО и беспилотные системы выводят из строя сотни танков и бронемашин, при этом имели место случаи массовых поражений колонн и складов топлива. (см. архивы верифицированных потерь).

В 2024-2025 годах значительное внимание уделяется прицельному уничтожению средств ПВО (в частности "Панцирь") и радарных узлов: украинские атаки и спецоперации повреждали или уничтожали отдельные ПВО-комплексы в Крыму и на материке. Есть сообщения о существенных потерях "Панцирей" в начале/в течение 2025 года.

Проводятся операции с использованием HIMARS и дальнобойных управляемых боеприпасов, которые привели к серии попаданий по стоянках и летным базам, где были уничтожены вертолеты (заявлялось о Ka-52 и Ми-8 в нескольких отдельных эпизодах). Угруппования логистики россиян (автомобили, топливозаправщики, тягачи) понесли тяжелые потери: согласно подсчетам Генштаба/Минобороны Украины, только в 2024 году и в начале 2025-го было уничтожено/выведено из строя десятки тысяч единиц автомобильной техники

Осенью 2025 года реализованы громкие операции в глубоком тылу - подрывы нефтеперерабатывающих заводов, удары по ключевым железнодорожным узлам и по топливоснабжению - направленные не только на технику, но и на логистическую сеть, которая позволяет ей действовать.

+6
Хрипате вивезло міндяча за бугор...
11.11.2025 07:21 Ответить
+6
Минув 4283 день москальсько-української війни.
98 одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня 1, арта та логістика по мінімуму.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 153 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
11.11.2025 08:53 Ответить
+5
10 тисяч чумардосів з початку місяця і 70 тисяч з початку осені.
Авто закрили чергову тисячу. 6 637 авто з початку осені, осінь 24-го 6 626 од
11.11.2025 07:20 Ответить
Таких "авто" в свинособак мульойони...
11.11.2025 07:24 Ответить
Так ті ж "авто" горять разом з орками і б/к🙏🙏🙏
11.11.2025 07:38 Ответить
Хрипате вивезло міндяча за бугор...
11.11.2025 07:21 Ответить
Що дивно по телемарафону про флаМіндіча ані слова. Взагалі про нього ніколи не говорили там. Таке враження що це для них анал-табу і їм темніки спускають, що можна казати, а що ні
11.11.2025 08:01 Ответить
Вони офіційно на зарплатні з бюджету. Щось не те ляпнуть, фінансування обріжуть.
показать весь комментарий
Не на часі !
показать весь комментарий
Завтра кількість здохлих і тих хто залишився без рук і ніг, і головне без мізків, дорівнюватиме такому улусу мухосранська, як самара.
показать весь комментарий
Якщо капітулювати, як ви, суки, клянчите, буде тотальний геноцид.
показать весь комментарий
Зараз війна.
показать весь комментарий
Звіт Мадяра за жовтень..Цим даним слід довіряти...https://youtu.be/eOKoIOyiw3k
показать весь комментарий
Мадяру? Мадяр слуга Зеленського. Людина з харизмою, талантом шоумена і непоганими задатками Остапа Бендера.
показать весь комментарий
І досі ходить в майорах? хер він клав на нарколигу і на тебе...
показать весь комментарий
Герой України, щоб ти знав. А донати так навіть в криптовалюті приймає. З тої ж обойми що й Притула зі своїм супутником, та Стерненко зі своїм автопарком.
показать весь комментарий
чмо болотне,тобі в цьому напрямку..
показать весь комментарий
Дай вгадаю, за Голобородька голосував?
показать весь комментарий
У Сергея Стерненко около 2,02-2,05 млн подписчиков на его YouTube-канале. Его доход за 2023 год составил 25,93 млн грн, а за 2022 год - 18,68 млн грн, исходя из данных его налоговой декларации о доходах.

Подписчики: 2,02-2,05 млн человек.Доход за 2023 год: 25,93 млн грн.Доход за 2022 год: 18,68 млн грн.
11.11.2025 08:59 Ответить
ну давай все ж не порівнювати хер з пальцем. а крадіїв донатів із військовим.
Я не буду казати про сумнівне минуле Мадяра - але підрозділи які він очолює показують результат.
показать весь комментарий
ти ще тут? Хер я ложив на голобородька і на тебе..
показать весь комментарий
гирасимов, где танки? где ббм?
показать весь комментарий
Где-где, в ....е !
показать весь комментарий
Минув 4283 день москальсько-української війни.
98 одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня 1, арта та логістика по мінімуму.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 153 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
11.11.2025 08:53 Ответить
