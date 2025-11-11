Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 153 180 человек (+1 020 за сутки), 11 342 танка, 34 366 артсистем, 23 553 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 153 180 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 153 180 (+1 020) человек

танков – 11 342 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 23 553 (+1) ед.

артиллерийских систем – 34 366 (+17) ед.

РСЗО – 1 539 (+1) ед.

средства ПВО – 1 239 (+0) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217) ед.

крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 67 036 (+79) ед.

специальная техника – 3 993 (+0) ед.

Уничтожение российской военной техники

Украинские войска и спецподразделения продолжают систематически поражать российскую технику на фронте и в глубоком тылу противника — от танков и бронемашин до зенитных комплексов, вертолетов и тягачей-топливозаправщиков.

Во время летнего контрнаступления 2023 года украинская артиллерия, ПВО и беспилотные системы выводят из строя сотни танков и бронемашин, при этом имели место случаи массовых поражений колонн и складов топлива. (см. архивы верифицированных потерь).

В 2024-2025 годах значительное внимание уделяется прицельному уничтожению средств ПВО (в частности "Панцирь") и радарных узлов: украинские атаки и спецоперации повреждали или уничтожали отдельные ПВО-комплексы в Крыму и на материке. Есть сообщения о существенных потерях "Панцирей" в начале/в течение 2025 года.

Проводятся операции с использованием HIMARS и дальнобойных управляемых боеприпасов, которые привели к серии попаданий по стоянках и летным базам, где были уничтожены вертолеты (заявлялось о Ka-52 и Ми-8 в нескольких отдельных эпизодах). Угруппования логистики россиян (автомобили, топливозаправщики, тягачи) понесли тяжелые потери: согласно подсчетам Генштаба/Минобороны Украины, только в 2024 году и в начале 2025-го было уничтожено/выведено из строя десятки тысяч единиц автомобильной техники

Осенью 2025 года реализованы громкие операции в глубоком тылу - подрывы нефтеперерабатывающих заводов, удары по ключевым железнодорожным узлам и по топливоснабжению - направленные не только на технику, но и на логистическую сеть, которая позволяет ей действовать.

