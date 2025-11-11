Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 153 180 осіб (+1 020 за добу), 11 342 танки, 34 366 артсистем, 23 553 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 153 180 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб
- танків – 11 342 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 366 (+17) од.
- РСЗВ – 1 539 (+1) од.
- засоби ППО – 1 239 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 036 (+79) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Знищення російської військової техніки
Українські війська та спецпідрозділи продовжують систематично вражати російську техніку на фронті й у глибокому тилу супротивника — від танків і бронемашин до зенітних комплексів, гелікоптерів і тягачів-паливозаправників.
Під час літнього контрнаступу 2023 року українська артилерія, ППО та безпілотні системи виводять із ладу сотні танків і бронемашин, при цьому відбувалися випадки масових уражень колон і складів пального. (див. архіви верифікованих втрат).
У 2024-2025 роках значна увага приділяється прицільному знищенню засобів ППО (зокрема "Панцир") і радарних вузлів: українські атаки та спецоперації пошкоджували або знищували окремі ППО-комплекси в Криму та на материку. Є повідомлення про суттєві втрати "Панцирів" на початку/протягом 2025 року.
Проводяться операції з використанням HIMARS і далекобійних керованих боєприпасів спричинили серію влучань по стоянках та льотних базах, де були знищені гелікоптери (заявлялось про Ka-52 та Мі-8 у кількох окремих епізодах). Угруповання логістики росіян (автомобілі, паливозаправники, тягачі) зазнали важких втрат: згідно з підрахунками Генштабу/Міноборони України, лише у 2024 році та на початку 2025-го було знищено/виведено з ладу десятки тисяч одиниць автомобільної техніки
Восени 2025 року реалізовано гучні операції у глибокому тилу - підриви нафтопереробних заводів, удари по ключових залізничних вузлах та по паливопостачанню - спрямовані не лише на техніку, але й на логістичну мережу, яка дозволяє їй діяти.
Авто закрили чергову тисячу. 6 637 авто з початку осені, осінь 24-го 6 626 од
Я не буду казати про сумнівне минуле Мадяра - але підрозділи які він очолює показують результат.
98 одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня 1, арта та логістика по мінімуму.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 153 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.