Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 153 180 осіб (+1 020 за добу), 11 342 танки, 34 366 артсистем, 23 553 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 153 180 осіб (+1 020 за добу), 11 342 танки, 34 366 артсистем, 23 553 бойові броньовані машини.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 153 180 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб 
  • танків – 11 342 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 366 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 539 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 239 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од.
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 036 (+79) од.
  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Втрати РФ станом на 11 листопада: ЗСУ ліквідували понад 1 153 000 окупантів

Знищення російської військової техніки

Українські війська та спецпідрозділи продовжують систематично вражати російську техніку на фронті й у глибокому тилу супротивника — від танків і бронемашин до зенітних комплексів, гелікоптерів і тягачів-паливозаправників.

Під час літнього контрнаступу 2023 року українська артилерія, ППО та безпілотні системи виводять із ладу сотні танків і бронемашин, при цьому відбувалися випадки масових уражень колон і складів пального. (див. архіви верифікованих втрат). 

У 2024-2025 роках значна увага приділяється прицільному знищенню засобів ППО (зокрема "Панцир") і радарних вузлів: українські атаки та спецоперації пошкоджували або знищували окремі ППО-комплекси в Криму та на материку. Є повідомлення про суттєві втрати "Панцирів" на початку/протягом 2025 року. 

Проводяться операції з використанням HIMARS і далекобійних керованих боєприпасів спричинили серію влучань по стоянках та льотних базах, де були знищені гелікоптери (заявлялось про Ka-52 та Мі-8 у кількох окремих епізодах). Угруповання логістики росіян (автомобілі, паливозаправники, тягачі) зазнали важких втрат: згідно з підрахунками Генштабу/Міноборони України, лише у 2024 році та на початку 2025-го було знищено/виведено з ладу десятки тисяч одиниць автомобільної техніки

Восени 2025 року реалізовано гучні операції у глибокому тилу - підриви нафтопереробних заводів, удари по ключових залізничних вузлах та по паливопостачанню - спрямовані не лише на техніку, але й на логістичну мережу, яка дозволяє їй діяти.

+18
Минув 4283 день москальсько-української війни.
98 одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня 1, арта та логістика по мінімуму.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 153 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
11.11.2025 08:53 Відповісти
+12
Хрипате вивезло міндяча за бугор...
11.11.2025 07:21 Відповісти
+10
10 тисяч чумардосів з початку місяця і 70 тисяч з початку осені.
Авто закрили чергову тисячу. 6 637 авто з початку осені, осінь 24-го 6 626 од
11.11.2025 07:20 Відповісти
10 тисяч чумардосів з початку місяця і 70 тисяч з початку осені.
Авто закрили чергову тисячу. 6 637 авто з початку осені, осінь 24-го 6 626 од
11.11.2025 07:20 Відповісти
Таких "авто" в свинособак мульойони...
11.11.2025 07:24 Відповісти
Так ті ж "авто" горять разом з орками і б/к🙏🙏🙏
11.11.2025 07:38 Відповісти
Хрипате вивезло міндяча за бугор...
11.11.2025 07:21 Відповісти
Що дивно по телемарафону про флаМіндіча ані слова. Взагалі про нього ніколи не говорили там. Таке враження що це для них анал-табу і їм темніки спускають, що можна казати, а що ні
11.11.2025 08:01 Відповісти
Вони офіційно на зарплатні з бюджету. Щось не те ляпнуть, фінансування обріжуть.
11.11.2025 08:18 Відповісти
Не на часі !
11.11.2025 08:38 Відповісти
Завтра кількість здохлих і тих хто залишився без рук і ніг, і головне без мізків, дорівнюватиме такому улусу мухосранська, як самара.
11.11.2025 07:39 Відповісти
Якщо капітулювати, як ви, суки, клянчите, буде тотальний геноцид.
11.11.2025 07:43 Відповісти
Зараз війна.
11.11.2025 07:49 Відповісти
Звіт Мадяра за жовтень..Цим даним слід довіряти...https://youtu.be/eOKoIOyiw3k
11.11.2025 07:48 Відповісти
Мадяру? Мадяр слуга Зеленського. Людина з харизмою, талантом шоумена і непоганими задатками Остапа Бендера.
11.11.2025 07:53 Відповісти
І досі ходить в майорах? хер він клав на нарколигу і на тебе...
11.11.2025 08:09 Відповісти
Герой України, щоб ти знав. А донати так навіть в криптовалюті приймає. З тої ж обойми що й Притула зі своїм супутником, та Стерненко зі своїм автопарком.
11.11.2025 08:13 Відповісти
Дай вгадаю, за Голобородька голосував?
11.11.2025 08:16 Відповісти
У Сергея Стерненко около 2,02-2,05 млн подписчиков на его YouTube-канале. Его доход за 2023 год составил 25,93 млн грн, а за 2022 год - 18,68 млн грн, исходя из данных его налоговой декларации о доходах.

Подписчики: 2,02-2,05 млн человек.Доход за 2023 год: 25,93 млн грн.Доход за 2022 год: 18,68 млн грн.
11.11.2025 08:59 Відповісти
ну давай все ж не порівнювати хер з пальцем. а крадіїв донатів із військовим.
Я не буду казати про сумнівне минуле Мадяра - але підрозділи які він очолює показують результат.
11.11.2025 09:27 Відповісти
гирасимов, где танки? где ббм?
11.11.2025 08:26 Відповісти
Где-где, в ....е !
11.11.2025 08:40 Відповісти
11.11.2025 08:55 Відповісти
Шо а папа никак не гигнецца(
11.11.2025 18:59 Відповісти
 
 