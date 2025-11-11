Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 153 180 осіб (+1 020 за добу), 11 342 танки, 34 366 артсистем, 23 553 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 153 180 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб

танків – 11 342 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од.

артилерійських систем – 34 366 (+17) од.

РСЗВ – 1 539 (+1) од.

засоби ППО – 1 239 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од.

крилаті ракети – 3 926 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 036 (+79) од.

спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Знищення російської військової техніки

Українські війська та спецпідрозділи продовжують систематично вражати російську техніку на фронті й у глибокому тилу супротивника — від танків і бронемашин до зенітних комплексів, гелікоптерів і тягачів-паливозаправників.

Під час літнього контрнаступу 2023 року українська артилерія, ППО та безпілотні системи виводять із ладу сотні танків і бронемашин, при цьому відбувалися випадки масових уражень колон і складів пального. (див. архіви верифікованих втрат).

У 2024-2025 роках значна увага приділяється прицільному знищенню засобів ППО (зокрема "Панцир") і радарних вузлів: українські атаки та спецоперації пошкоджували або знищували окремі ППО-комплекси в Криму та на материку. Є повідомлення про суттєві втрати "Панцирів" на початку/протягом 2025 року.

Проводяться операції з використанням HIMARS і далекобійних керованих боєприпасів спричинили серію влучань по стоянках та льотних базах, де були знищені гелікоптери (заявлялось про Ka-52 та Мі-8 у кількох окремих епізодах). Угруповання логістики росіян (автомобілі, паливозаправники, тягачі) зазнали важких втрат: згідно з підрахунками Генштабу/Міноборони України, лише у 2024 році та на початку 2025-го було знищено/виведено з ладу десятки тисяч одиниць автомобільної техніки

Восени 2025 року реалізовано гучні операції у глибокому тилу - підриви нафтопереробних заводів, удари по ключових залізничних вузлах та по паливопостачанню - спрямовані не лише на техніку, але й на логістичну мережу, яка дозволяє їй діяти.

