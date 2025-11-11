РУС
Силы спецопераций выполняют поставленные задачи в Покровске: В городе постоянные обстрелы и стрелковые бои. ФОТОРЕПОРТАЖ

Силы спецопераций работают в Покровске. Операторы 3-го полка работают с холодной головой, выполняя задачи по ослаблению противника и максимальному уничтожению его сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Там отмечают, что сейчас это самое горячее направление, о котором сейчас говорит весь мир.

"В городе продолжаются постоянные обстрелы, стрелковые бои, атаки дронами. Оккупанты бездумно засыпают город всем, что у них есть.

Операторы 3 полка Сил специальных операций с холодной головой и четким осознанием своих действий выполняют поставленные задачи, чтобы ослабить врага, чтобы он понес максимальные потери", - говорится в сообщении.

Смотрите также: 68-я бригада ВСУ уничтожила 6 мотоциклов оккупантов в Покровске. ВИДЕО

ССО в Покровске
ССО в Покровске
ССО в Покровске
ССО в Покровске
ССО в Покровске

Слава нашим мужнім Воінам Украіни👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
11.11.2025 09:00 Ответить
ще одна фортеця, як так сталося?
11.11.2025 09:15 Ответить
Дурачкам, которые спрашивают Як так сталося. Великая отечественная война длилась 3 года 10 месяцев. Красная армия отступила от Бреста до Москвы вернулась обратно и дошла до Берлина. Нынешняя война длится 3 года 8 месяцев. Кацапы как топтались на бимбасе, так и топчется. Захватили какие-то города. Вернее щебень который от них остался. А теперь сравнивайте
11.11.2025 09:26 Ответить
Тим часом русня швидко просунулась на Запорізькому напрямку.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:25 Ответить
Німців було мобілізовано 18 мільйонів. 90% відправлялися на Східний фронт. Вся Європа була програна Гітлером фактично за 1,5 роки. Може бути лише одна причина. Німці були неймовірно дерьмовими вояками.
показать весь комментарий
11.11.2025 09:49 Ответить
І тому робили русні у 41-му ну дуже дерьмові "котли".
показать весь комментарий
11.11.2025 10:19 Ответить
Кацапи в 41-му були натовпом колгоспників, а не армією.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:35 Ответить
Я чув цю теорію.
Зводиться до того, що "ми єщьо і нє начіналі".
показать весь комментарий
11.11.2025 10:55 Ответить
Насрат на кацапів. Ваші улюблені нацисти були великою боягузливою купою гівна, які вміли боротися лише з євреями.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:02 Ответить
Начебто Польща і Франція не з одних євреїв складались.
І США та Великобританія теж.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:07 Ответить
"лише одна причина. Німці були неймовірно дерьмовими воякам.." вы серьезно? немцы были дерьмовыми вояками? чоловяго-вам нужно обязательно издать свою историю Второй Мировой Войны.на Нобелевку тянете
показать весь комментарий
11.11.2025 11:20 Ответить
...чорта з два совєтам вдалося би побороти Рейх аби не допомога Заходу технікою та т.з. "Другий фронт"..
показать весь комментарий
11.11.2025 10:29 Ответить
Смотришь на кацапское видео как они на жигулях заезжают в Покровск - "пользуясь плохими погодными условиями" и удивляешься. Ведь жигули же не летают, ну обычно не летают, разве что на мину наедут - и потому жигулям нужна какая никакая дорога. Причем по раскисшему от дождей полю жигули тоже не еду. И тут бац - хорошая асфальтированная дорога. По которой можно заехать в город. И у меня возникает вопрос - почему? Почему эта дорога существует? Почему она не перестала существовать еще год назад? Почему - если уже даже любому коню понятно что россиян не останавливает даже страх смерти - а только или физическое уничтожение - или невозможность идти вперед из за отсутстия дорог - почему все это не было перекопано еще черт знает когда когда орки были за много километров от Покровска?
показать весь комментарий
11.11.2025 10:50 Ответить
 
 