Силы спецопераций выполняют поставленные задачи в Покровске: В городе постоянные обстрелы и стрелковые бои. ФОТОРЕПОРТАЖ
Силы спецопераций работают в Покровске. Операторы 3-го полка работают с холодной головой, выполняя задачи по ослаблению противника и максимальному уничтожению его сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Там отмечают, что сейчас это самое горячее направление, о котором сейчас говорит весь мир.
"В городе продолжаются постоянные обстрелы, стрелковые бои, атаки дронами. Оккупанты бездумно засыпают город всем, что у них есть.
Операторы 3 полка Сил специальных операций с холодной головой и четким осознанием своих действий выполняют поставленные задачи, чтобы ослабить врага, чтобы он понес максимальные потери", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Amber
показать весь комментарий11.11.2025 09:00 Ответить Ссылка
+3 Nub Nubov #586380
показать весь комментарий11.11.2025 09:15 Ответить Ссылка
+3 фома фоммич #577697
показать весь комментарий11.11.2025 09:26 Ответить Ссылка
Зводиться до того, що "ми єщьо і нє начіналі".
І США та Великобританія теж.