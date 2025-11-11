Силы спецопераций выполняют поставленные задачи в Покровске: В городе постоянные обстрелы и стрелковые бои. ФОТОРЕПОРТАЖ

Силы спецопераций работают в Покровске. Операторы 3-го полка работают с холодной головой, выполняя задачи по ослаблению противника и максимальному уничтожению его сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Там отмечают, что сейчас это самое горячее направление, о котором сейчас говорит весь мир.

"В городе продолжаются постоянные обстрелы, стрелковые бои, атаки дронами. Оккупанты бездумно засыпают город всем, что у них есть.

Операторы 3 полка Сил специальных операций с холодной головой и четким осознанием своих действий выполняют поставленные задачи, чтобы ослабить врага, чтобы он понес максимальные потери", - говорится в сообщении.

