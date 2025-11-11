Сили спецоперацій виконують поставлені завдання у Покровську: В місті постійні обстріли та стрілецькі бої. ФОТОрепортаж

Сили спецоперацій працюють у Покровську. Оператори 3-го полку працюють із холодною головою, виконуючи завдання з ослаблення противника та максимального знищення його сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Там наголошують, що нині це найгарячіший напрямок, про який зараз говорить весь світ.

"В місті тривають постійні обстріли, стрілецькі бої, атаки дронами. Окупанти бездумно закидають місто всім, що у них є.

Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій з холодною головою та чітким усвідомленням своїх дій виконують поставлені задачі, щоб ослабити ворога, щоб він зазнав максимальних втрат", - йдеться у повідомленні.

