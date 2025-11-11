Сили спецоперацій виконують поставлені завдання у Покровську: В місті постійні обстріли та стрілецькі бої. ФОТОрепортаж

Сили спецоперацій працюють у Покровську. Оператори 3-го полку працюють із холодною головою, виконуючи завдання з ослаблення противника та максимального знищення його сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Там наголошують, що нині це найгарячіший напрямок, про який зараз говорить весь світ.

"В місті тривають постійні обстріли, стрілецькі бої, атаки дронами. Окупанти бездумно закидають місто всім, що у них є.

Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій з холодною головою та чітким усвідомленням своїх дій виконують поставлені задачі, щоб ослабити ворога, щоб він зазнав максимальних втрат", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: 68-ма бригада ЗСУ знищила 6 мотоциклів окупантів у Покровську. ВIДЕО

ССО у Покровську
Також дивіться: Воїни ССО випалили нафтобази РФ в окупованому Криму. ВIДЕО

Слава нашим мужнім Воінам Украіни👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
11.11.2025 09:00 Відповісти
Дурачкам, которые спрашивают Як так сталося. Великая отечественная война длилась 3 года 10 месяцев. Красная армия отступила от Бреста до Москвы вернулась обратно и дошла до Берлина. Нынешняя война длится 3 года 8 месяцев. Кацапы как топтались на бимбасе, так и топчется. Захватили какие-то города. Вернее щебень который от них остался. А теперь сравнивайте
11.11.2025 09:26 Відповісти
І тому робили русні у 41-му ну дуже дерьмові "котли".
11.11.2025 10:19 Відповісти
ще одна фортеця, як так сталося?
11.11.2025 09:15 Відповісти
Тим часом русня швидко просунулась на Запорізькому напрямку.
11.11.2025 09:25 Відповісти
Німців було мобілізовано 18 мільйонів. 90% відправлялися на Східний фронт. Вся Європа була програна Гітлером фактично за 1,5 роки. Може бути лише одна причина. Німці були неймовірно дерьмовими вояками.
11.11.2025 09:49 Відповісти
Кацапи в 41-му були натовпом колгоспників, а не армією.
11.11.2025 10:35 Відповісти
Я чув цю теорію.
Зводиться до того, що "ми єщьо і нє начіналі".
11.11.2025 10:55 Відповісти
Насрат на кацапів. Ваші улюблені нацисти були великою боягузливою купою гівна, які вміли боротися лише з євреями.
11.11.2025 11:02 Відповісти
Начебто Польща і Франція не з одних євреїв складались.
І США та Великобританія теж.
11.11.2025 11:07 Відповісти
Саме тому, що німці були боягузливою купою гівна, співвідношення втрачених танків складає 20000 до 83500 на користь Німеччини. По літакам співвідошення по різним оцінкам 2 до 1 на користь Німеччини. Так що не потрібно принижувати ворога.
11.11.2025 11:55 Відповісти
Дерьмови котлы по 600 тысяч красноармейцев под Киевом и по 980 тысяч под Вязьмой, где в котёл взяли даже не 3 армии, а вообще целых три фронта: Западный, Брянский и Резервный фронты: итог 830 тысяч пленных красных "героев".
11.11.2025 12:17 Відповісти
То був трішки сарказм з мого боку.
11.11.2025 12:19 Відповісти
Сарказм я, конечно, понял. Очень правильный был сарказм в ответ на явный трэшный бред о немцах, как о "дерьмовых вояках"...
11.11.2025 12:39 Відповісти
Це тези одного пулу з ось цим.
11.11.2025 12:42 Відповісти
Ясно: почитал вязкие многословные тезы насчёт "криптомонархии" : что-то явно графоманское и неадекватное...
11.11.2025 12:56 Відповісти
І ще ось це:
бути Україні кріптомонархією, чи відновити Радянську Владу зразка Двадцятих років, єдину справжню демократію в історії Землі?
Він не вперше просуває подібні тези. Ціль - розпорошити ресурси на спростовування маячні.
Тут є упоротіший варіант: Bu Kvomol #612144
11.11.2025 13:03 Відповісти
Форумное пространство для графоманов-Буквомолов - это как огород с капустой для козла...

Просмотрел их маячню только ради прочтения ваших лаконичных и сильных ответов на все эти упоротые тезисы, представляющие собой винегрет из конспирологии и графоманства...
11.11.2025 13:16 Відповісти
Тільки одне питання: вони сюди по вєлієнію приходять, або справді неадеквати з власної ініціативи?
11.11.2025 13:22 Відповісти
Деніс Войцеховський

Тільки одне питання: вони сюди по вєлієнію приходять, або справді неадеквати з власної ініціативи?

На мой взгляд, физлицо Буквомол - это явный неадекват, действующий по собственной инициативе.

Таких неадекватов часто можно встретить в сети: как правило эти неадекваты - это пенсионеры-технари, работавшие при совке в военно-промышленном комплексе, имевшие некоторый набор жалких совковых привилегий типа "стола заказов" и дешёвых путёвок в ведомственные санатории;

либо сыновья провинциальных начальников из партхозноменклатуры времён УССР. В общем, ностальганты-ждуны из Прошлого тысячелетия, которые навечно застряли в прошлом...
12.11.2025 02:39 Відповісти
"лише одна причина. Німці були неймовірно дерьмовими воякам.." вы серьезно? немцы были дерьмовыми вояками? чоловяго-вам нужно обязательно издать свою историю Второй Мировой Войны.на Нобелевку тянете
11.11.2025 11:20 Відповісти
Так його ціль просувати тезу: "єслі хохли защіщают нємєцкіх фашістов, слєдоватєльно, хохли - фашісти".
Ваші улюблені нацисти - ось що він мені написав.
11.11.2025 12:16 Відповісти
Орда получила полное обсиралово вместо "Киев за 3 дня" :

уже 3 года и 8 месяцев орки не могут взять 1/3 Донецкой области, штурмуют небольшие городка и райцентры по 2 года, потеряли на Донбассе пол-миллиона солдат и по сей продолжают топтаться всё в той же Донецкой области...

Уроды и чмошники... Весь мир увидел, что Моцковия - это тупая азиатская орда...
11.11.2025 12:12 Відповісти
Жодній країні не побажаю показувати на своєму прикладі, що московія це орда яка не вміє воювати. Можна було показати на якійсь іншій країні, окрім України?
11.11.2025 13:16 Відповісти
Порівнювати з Великою Вітчизняною можна було у 2022-23 році коли були тактики бліцкригу, контрнаступів і так далі. Вже 2 роки як ця війна стала позиційною, окопно-траншейною, війною на виснаження, як перша світова. Відомо, що західний фронт першої світової стояв роками взагалі без відчутних просувань з обох боків, поки держави Центрального блоку не виснажили свої людські і матеріальні ресурси та під тиском внутрішніх протиріч вимушені були підписати капітуляцію на дуже важких умовах. На таких важких, що для виживання довелося обирати диктатора Гітлера який потім привів до ще більшої світової катастрофи.
11.11.2025 13:04 Відповісти
...чорта з два совєтам вдалося би побороти Рейх аби не допомога Заходу технікою та т.з. "Другий фронт"..
11.11.2025 10:29 Відповісти
Смотришь на кацапское видео как они на жигулях заезжают в Покровск - "пользуясь плохими погодными условиями" и удивляешься. Ведь жигули же не летают, ну обычно не летают, разве что на мину наедут - и потому жигулям нужна какая никакая дорога. Причем по раскисшему от дождей полю жигули тоже не еду. И тут бац - хорошая асфальтированная дорога. По которой можно заехать в город. И у меня возникает вопрос - почему? Почему эта дорога существует? Почему она не перестала существовать еще год назад? Почему - если уже даже любому коню понятно что россиян не останавливает даже страх смерти - а только или физическое уничтожение - или невозможность идти вперед из за отсутстия дорог - почему все это не было перекопано еще черт знает когда когда орки были за много километров от Покровска?
