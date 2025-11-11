Сили спецоперацій виконують поставлені завдання у Покровську: В місті постійні обстріли та стрілецькі бої. ФОТОрепортаж
Сили спецоперацій працюють у Покровську. Оператори 3-го полку працюють із холодною головою, виконуючи завдання з ослаблення противника та максимального знищення його сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Там наголошують, що нині це найгарячіший напрямок, про який зараз говорить весь світ.
"В місті тривають постійні обстріли, стрілецькі бої, атаки дронами. Окупанти бездумно закидають місто всім, що у них є.
Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій з холодною головою та чітким усвідомленням своїх дій виконують поставлені задачі, щоб ослабити ворога, щоб він зазнав максимальних втрат", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Amber
показати весь коментар11.11.2025 09:00 Відповісти Посилання
+5 фома фоммич #577697
показати весь коментар11.11.2025 09:26 Відповісти Посилання
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.11.2025 10:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зводиться до того, що "ми єщьо і нє начіналі".
І США та Великобританія теж.
Дерьмови котлы по 600 тысяч красноармейцев под Киевом и по 980 тысяч под Вязьмой, где в котёл взяли даже не 3 армии, а вообще целых три фронта: Западный, Брянский и Резервный фронты: итог 830 тысяч пленных красных "героев".
бути Україні кріптомонархією, чи відновити Радянську Владу зразка Двадцятих років, єдину справжню демократію в історії Землі?
Він не вперше просуває подібні тези. Ціль - розпорошити ресурси на спростовування маячні.
Тут є упоротіший варіант: Bu Kvomol #612144
Просмотрел их маячню только ради прочтения ваших лаконичных и сильных ответов на все эти упоротые тезисы, представляющие собой винегрет из конспирологии и графоманства...
Тільки одне питання: вони сюди по вєлієнію приходять, або справді неадеквати з власної ініціативи?
На мой взгляд, физлицо Буквомол - это явный неадекват, действующий по собственной инициативе.
Таких неадекватов часто можно встретить в сети: как правило эти неадекваты - это пенсионеры-технари, работавшие при совке в военно-промышленном комплексе, имевшие некоторый набор жалких совковых привилегий типа "стола заказов" и дешёвых путёвок в ведомственные санатории;
либо сыновья провинциальных начальников из партхозноменклатуры времён УССР. В общем, ностальганты-ждуны из Прошлого тысячелетия, которые навечно застряли в прошлом...
Ваші улюблені нацисти - ось що він мені написав.
уже 3 года и 8 месяцев орки не могут взять 1/3 Донецкой области, штурмуют небольшие городка и райцентры по 2 года, потеряли на Донбассе пол-миллиона солдат и по сей продолжают топтаться всё в той же Донецкой области...
Уроды и чмошники... Весь мир увидел, что Моцковия - это тупая азиатская орда...