Рашисты выпустили по Украине 119 БПЛА: ПВО обезвредила 53 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 11 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 119 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Были зафиксированы пуски 119 БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 80 из них - "шахеды".

Под прицелом - прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область.

Как отработала ПВО?

Силы противовоздушной обороны обезвредили 53 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано 59 попаданий на 18 локациях, а также падение сбитых целей на одной локации.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

