Новости Результат работы ПВО
710 7

Рашисты выпустили по Украине 119 БПЛА: ПВО обезвредила 53 цели. ИНФОГРАФИКА

Более 100 шахидов выпустила РФ 11 ноября 2025 года

В ночь на 11 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 119 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Были зафиксированы пуски 119 БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 80 из них - "шахеды".

Под прицелом - прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область.

Как отработала ПВО?

Силы противовоздушной обороны обезвредили 53 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано 59 попаданий на 18 локациях, а также падение сбитых целей на одной локации.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

обстрел (30432) ПВО (3249) Воздушные силы (2782) Шахед (1630)
все гірше та гірше (
11.11.2025 09:49 Ответить
% не збитих цілей зростає нажаль.
11.11.2025 09:53 Ответить
Людей в ППО немає. В Одесі ху...ва куча ждунів та тилових гнид, яким начхать на мобілізацію. Всі тільки й думають, що хтось за них повинен воювати та збивати те все лайно, що летить з кацапстану.
11.11.2025 10:00 Ответить
І чим люди в ППО будуть збивати? "Лопатами"?
11.11.2025 10:02 Ответить
На болотах звітують про "прєдотвращєніє попиткі украінскіх спєцслужб" завербувати руснявого пітуха, щоб той перегнав свинольот з кинжалом до України. Нібито за це йому обіцяли 3 мільйони долярів.

Російська ФСБ заявила, що зірвала операцію української розвідки за підтримки «британських кураторів» з викрадення російського МіГ-31 з гіперзвуковою ракетою «Кинджал»

💬За заявою спецслужби, військова розвідка України хотіла використати винищувач для провокації проти авіабази НАТО в румунській Констанці, де його могли збити ППО.

💬Російським пілотам нібито пропонували 3 мільйони доларів за те, щоб вони перегнали літак на територію України. При цьому один із них на відео каже, що гроші обіцяли перевести на його особисту банківську картку. ФСБ стверджує, що українській розвідці допомагали «британські куратори».
11.11.2025 09:56 Ответить
Меньше половини шахедів збито, це антирекорд за весь час війни.
Міндіч рулить.
11.11.2025 09:56 Ответить
Чим більше робимо протидронових дронів,тим менше збиваємо.Парадокс від Зе.
показать весь комментарий
