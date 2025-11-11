Рашисты выпустили по Украине 119 БПЛА: ПВО обезвредила 53 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 11 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 119 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Были зафиксированы пуски 119 БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Около 80 из них - "шахеды".
Под прицелом - прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область.
Как отработала ПВО?
Силы противовоздушной обороны обезвредили 53 вражеских БПЛА.
В то же время зафиксировано 59 попаданий на 18 локациях, а также падение сбитых целей на одной локации.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
