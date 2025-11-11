Рашисти випустили по Україні 119 БпЛА: ППО знешкодила 53 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 11 листопада російські окупанти випустили по Україні 119 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

Було зафіксовано пуски 119 БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 80 із них - "шахеди".

Під прицілом - прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Як відпрацювала ППО?

Сили протиповітряної оборони знешкодили 53 ворожі БпЛА.

Водночас зафіксовано 59 влучань на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей на одній локації.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

