Рашисти випустили по Україні 119 БпЛА: ППО знешкодила 53 цілі. ІНФОГРАФІКА

Понад 100 шахедів випустила РФ 11 листопада 2025 року

У ніч на 11 листопада російські окупанти випустили по Україні 119 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

Було зафіксовано пуски 119 БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 80 із них - "шахеди".

Під прицілом - прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Як відпрацювала ППО?

Сили протиповітряної оборони знешкодили 53 ворожі БпЛА. 

Водночас зафіксовано 59 влучань на 18 локаціях, а також падіння збитих цілей на одній локації.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

обстріл (34108) ППО (4131) Повітряні сили (3417) Шахед (2216)
все гірше та гірше (
11.11.2025 09:49 Відповісти
% не збитих цілей зростає нажаль.
11.11.2025 09:53 Відповісти
Людей в ППО немає. В Одесі ху...ва куча ждунів та тилових гнид, яким начхать на мобілізацію. Всі тільки й думають, що хтось за них повинен воювати та збивати те все лайно, що летить з кацапстану.
11.11.2025 10:00 Відповісти
І чим люди в ППО будуть збивати? "Лопатами"?
11.11.2025 10:02 Відповісти
На болотах звітують про "прєдотвращєніє попиткі украінскіх спєцслужб" завербувати руснявого пітуха, щоб той перегнав свинольот з кинжалом до України. Нібито за це йому обіцяли 3 мільйони долярів.

Російська ФСБ заявила, що зірвала операцію української розвідки за підтримки «британських кураторів» з викрадення російського МіГ-31 з гіперзвуковою ракетою «Кинджал»

💬За заявою спецслужби, військова розвідка України хотіла використати винищувач для провокації проти авіабази НАТО в румунській Констанці, де його могли збити ППО.

💬Російським пілотам нібито пропонували 3 мільйони доларів за те, щоб вони перегнали літак на територію України. При цьому один із них на відео каже, що гроші обіцяли перевести на його особисту банківську картку. ФСБ стверджує, що українській розвідці допомагали «британські куратори».
11.11.2025 09:56 Відповісти
Меньше половини шахедів збито, це антирекорд за весь час війни.
Міндіч рулить.
11.11.2025 09:56 Відповісти
Чим більше робимо протидронових дронів,тим менше збиваємо.Парадокс від Зе.
11.11.2025 10:12 Відповісти
Ого. Це так потужно працюють дрони-перехоплювачи?!
11.11.2025 11:29 Відповісти
Не дуже багато проїпали?
11.11.2025 12:19 Відповісти
 
 