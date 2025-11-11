Весь Лиман остался без газа из-за российских обстрелов
В Лимане Донецкой области из-за повреждения газораспределительной системы полностью прекращено газоснабжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.
По данным ОГА, в период с 3 по 9 ноября 2025 года на территории Донецкой области зафиксировано 62 повреждения газовых сетей, вызванных военными действиями.
Где есть повреждения?
Зафиксированы повреждения в прифронтовых Краматорске, Дружковке, Славянске, Николаевке, Рай-Александровке Краматорского района.
По данным Донецкоблгаза, вражеские обстрелы в Лимане привели к повреждению системы, из-за чего без газоснабжения оказался весь город, были отключены 1164 абонента.
Что говорят в облгазе?
"Ситуация в Лимане остается сложной из-за активных боевых действий. Сейчас отсутствует газоснабжение в Лимане в связи с разрушением российскими войсками подводного газопровода. Мы готовы хоть сейчас начать ремонт, чтобы для этого была физическая возможность. Люди выдерживают, хотя условия чрезвычайно тяжелые, - не выдерживает даже металл", - сообщил председатель правления АО "Донецкоблгаз" Вадим Батий.
