Весь Лиман залишився без газу через російські обстріли
У Лимані на Донеччині через пошкодження газорозподільчої системи повністю припинено газопостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
За даними ОВА, у період з 3 по 9 листопада 2025 року на території Донецької області зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинених воєнними діями.
Де є пошкодження?
Зафіксовано пошкодження у прифронтових Краматорську, Дружківці, Слов'янську, Миколаївці, Рай-Олександрівці Краматорського району.
За даними Донецькоблгазу, ворожі обстріли у Лимані спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто, були відключені 1164 абоненти.
Що кажуть в облгазі?
"Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв’язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість. Люди витримують, хоча умови надзвичайно важкі, - не витримує навіть метал", - повідомив голова правління АТ "Донецькоблгаз" Вадим Батій.
