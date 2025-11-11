На фронте зафиксировано 118 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Бобылевка, Стариково, Кореньок, Белая Береза Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник осуществил 89 обстрелов, в частности два — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского. Семь вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются 11 боевых столкновений. Всего с начала суток враг 16 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Купянска, Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Купянске идут городские бои, наши воины пытаются выбить врага с севера города, - Трегубов

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении противник осуществил сегодня семь атак в районах Дроновки, Сиверска, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. Наши защитники уже отбили 38 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Сосновка, Новониколаевка, Первомайское и в сторону Солодкого. Еще две вражеские атаки продолжаются.

Читайте также: Враг готовит "последний маневр" в Покровске для захвата всей Донетчины, — Сырский

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.