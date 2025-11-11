В Купянске идут городские бои, наши воины пытаются выбить врага с севера города, - Трегубов
Российские войска пытаются закрепиться на севере Купянска в Харьковской области, в то время как украинские подразделения в последние дни активно ведут контратаки, постепенно выбивая оккупантов из их укрепленных позиций.
Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Бои в городе
"Уже идет непосредственно операция, уже войска задействованы и идут городские бои... сейчас россияне непосредственно в северных районах города (Купянск.- Ред.), пытаются держаться и удерживать позиции от украинских встречных действий, тогда как украинцы довольно эффективно в последние дни ведут попытки их оттуда выбить", - отметил спикер.
Трегубов сообщил, что логистика для доступа к Купянску чрезвычайно затруднена и для украинских подразделений, и для врага.
Каждая попытка вообще туда попасть - это отдельная очень большая задача со звездочкой, даже если мы говорим о пехотной группе. Если мы говорим о каком-то транспорте - тем более", - подчеркнул он.
Роль дронов и пехоты
По словам спикера, значительную роль в боях играют беспилотники и штурмовая пехота.
"Дронов очень много, лежащих вдоль дорог, на оптоволокне, которые просто ждут, что что-то проедет - тоже очень много, поэтому основная нагрузка сейчас ложится на плечи штурмовой пехоты с обеих сторон, ну и вообще пехоты как таковой и на эффективность работы БПЛА-шников", - рассказал Трегубов.
Спикер также обратил внимание на фактор авиации и применение управляемых авиабомб, отметив, что близость региона к границе с РФ осложняет ситуацию.
"Также есть определенный фактор авиации и ударов КАБами, в частности это вообще является проблемой в нашем регионе, потому что он очень близок к территории Российской Федерации", - пояснил он.
"Тем не менее, сейчас очень многое держится на отваге, эффективности действий украинской пехоты, и в том числе украинской штурмовой пехоты", - подчеркнул спикер.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении россияне давят небольшими группами. Волчанск полностью разрушен, мест для обустройства позиций нет.
