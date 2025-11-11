У Куп’янську міські бої, наші воїни намагаються вибити ворога з півночі міста, - Трегубов

Російські війська намагаються закріпитися на півночі Куп’янська в Харківській області, тоді як українські підрозділи упродовж останніх днів активно ведуть контратаки, поступово вибиваючи окупантів із їхніх укріплених позицій.

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Бої у місті

"Вже йде безпосередньо операція, вже війська задіяні і йдуть міські бої... зараз росіяни безпосередньо у північних районах міста (Куп'янськ.- Ред.), намагаються триматися і утримувати позиції від українських зустрічних дій, тоді як українці доволі ефективно в останні дні ведуть спроби їх звідти вибити", - зазначив речник.

Трегубов поінформував, що логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена і для українських підрозділів, і для ворога.

Кожна спроба взагалі туди потрапити - це окреме дуже велике завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт - тим більше", - підкреслив він.

Роль дронів та піхоти

За словами речника, значну роль у боях відіграють безпілотники та штурмова піхота.

"Дронів дуже багато, лежачих вздовж доріг, на оптоволокні, що просто чекають на те, що щось проїде - теж дуже багато, тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, ну і взагалі піхоти як такої і на ефективність роботи БпЛА-шників", - розповів Трегубов.

Речник також звернув увагу на фактор авіації та застосування керованих авіабомб, зазначивши, що близькість регіону до кордону з РФ ускладнює ситуацію.

"Також є певний фактор авіації і ударів КАБами, зокрема це взагалі є проблемою у нашому регіоні, бо він дуже близький до території Російської Федерації", - пояснив він.

"Тим не менше зараз дуже багато тримається на відвазі, ефективності дій української піхоти, і в тому числі української штурмової піхоти", - наголосив речник.

Раніше повідомлялося, що на Куп’янському напрямку росіяни тиснуть малими групами. Вовчанськ повністю зруйнований, місць для облаштування позицій немає.

