Волонтеры из Нидерландов передали Украине самолет Як-52 для борьбы с "шахедами"

Нидерландский фонд Protect Ukraine в октябре 2025 года передал Силам обороны Украины самолет Як-52, чтобы помогать в борьбе с российскими дронами.

Об этом пишет нидерландское издание Scramble, информирует Цензор.НЕТ.

Як-52 из Великобритании

Фонд Protect Ukraine приобрел Як-52 в Великобритании после обращения украинского авиационного подразделения, специализирующегося на борьбе с беспилотниками.

Самолет привлекли к обороне неба над Одесской областью, где он используется для перехвата российских ударных дронов типа Shahed.

Характеристики

Як-52 — это учебно-тренировочный самолет, разработанный конструкторским бюро Яковлева в 1970-х годах.

Он оснащен поршневым двигателем М14П мощностью 360 лошадиных сил, способен развивать скорость до 285 км/ч и имеет дальность полета около 500 км. Самолет рассчитан на двух членов экипажа и отличается высокой маневренностью.

Переданный волонтерами самолет Як-52 посвятили погибшему летчику Константину "Камикадзе" Оборину, который сбивал российские "шахеды" на юге Украины.

Перехват "шахедов"

В условиях войны в Украине Як-52 получил новое назначение. Благодаря простоте обслуживания и способности действовать на малых высотах он стал своеобразным "народным истребителем", который используется для патрулирования и перехвата дронов-камикадзе.

Издание добавляет, что в борьбе с вражескими беспилотниками в Украине также применяется как минимум один гражданский самолет Ан-28. На опубликованном фото самолета видно 59 отметок сбитых им целей, большинство из которых - "шахеды".

