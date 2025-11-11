Волонтеры из Нидерландов передали Украине самолет Як-52 для борьбы с "шахедами"
Нидерландский фонд Protect Ukraine в октябре 2025 года передал Силам обороны Украины самолет Як-52, чтобы помогать в борьбе с российскими дронами.
Об этом пишет нидерландское издание Scramble, информирует Цензор.НЕТ.
Як-52 из Великобритании
Фонд Protect Ukraine приобрел Як-52 в Великобритании после обращения украинского авиационного подразделения, специализирующегося на борьбе с беспилотниками.
Самолет привлекли к обороне неба над Одесской областью, где он используется для перехвата российских ударных дронов типа Shahed.
Характеристики
- Як-52 — это учебно-тренировочный самолет, разработанный конструкторским бюро Яковлева в 1970-х годах.
- Он оснащен поршневым двигателем М14П мощностью 360 лошадиных сил, способен развивать скорость до 285 км/ч и имеет дальность полета около 500 км. Самолет рассчитан на двух членов экипажа и отличается высокой маневренностью.
- Переданный волонтерами самолет Як-52 посвятили погибшему летчику Константину "Камикадзе" Оборину, который сбивал российские "шахеды" на юге Украины.
Перехват "шахедов"
В условиях войны в Украине Як-52 получил новое назначение. Благодаря простоте обслуживания и способности действовать на малых высотах он стал своеобразным "народным истребителем", который используется для патрулирования и перехвата дронов-камикадзе.
Издание добавляет, что в борьбе с вражескими беспилотниками в Украине также применяется как минимум один гражданский самолет Ан-28. На опубликованном фото самолета видно 59 отметок сбитых им целей, большинство из которых - "шахеды".
так і живемо, православні.....
.
А проста бабця останню гривню дає з пенсії волонтерам для солдат для фронта.
В більшості цивілізованих країн не має ніякого волонтерства та пожертв для своєї армії, навіть під час війни.
Там солдати повністю забезпечуються державою.
Приклад, Ізраїль.
Ніякого волонтерства, ніяких грошей на озброєння, амуніцію, ітд... для армії.
Там повністю армія забезпечена всім державою, навіть хоч йде війна.
Хіба, що солодощі або делікатеси якісь можуть привезти волонтери інколи солдатам на передову.