РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8775 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Нидерландов
322 3

Волонтеры из Нидерландов передали Украине самолет Як-52 для борьбы с "шахедами"

Украина получила самолет Як-52 от нидерландских волонтеров

Нидерландский фонд Protect Ukraine в октябре 2025 года передал Силам обороны Украины самолет Як-52, чтобы помогать в борьбе с российскими дронами.

Об этом пишет нидерландское издание Scramble, информирует Цензор.НЕТ.

Як-52 из Великобритании

Фонд Protect Ukraine приобрел Як-52 в Великобритании после обращения украинского авиационного подразделения, специализирующегося на борьбе с беспилотниками.

Самолет привлекли к обороне неба над Одесской областью, где он используется для перехвата российских ударных дронов типа Shahed.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": €10 млн выделяют Нидерланды на киберзащиту Украины

Характеристики

  • Як-52 — это учебно-тренировочный самолет, разработанный конструкторским бюро Яковлева в 1970-х годах.
  • Он оснащен поршневым двигателем М14П мощностью 360 лошадиных сил, способен развивать скорость до 285 км/ч и имеет дальность полета около 500 км. Самолет рассчитан на двух членов экипажа и отличается высокой маневренностью.
  • Переданный волонтерами самолет Як-52 посвятили погибшему летчику Константину "Камикадзе" Оборину, который сбивал российские "шахеды" на юге Украины.

Перехват "шахедов"

В условиях войны в Украине Як-52 получил новое назначение. Благодаря простоте обслуживания и способности действовать на малых высотах он стал своеобразным "народным истребителем", который используется для патрулирования и перехвата дронов-камикадзе.

Издание добавляет, что в борьбе с вражескими беспилотниками в Украине также применяется как минимум один гражданский самолет Ан-28. На опубликованном фото самолета видно 59 отметок сбитых им целей, большинство из которых - "шахеды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль в Швеции обсудил поставки истребителей Gripen в Украину. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нидерланды (1666) помощь (8199) самолет (3739)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ЗЄлєнський передав всім відосік про Мідасік

так і живемо, православні.....

.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:36 Ответить
В зв'язку цим, як земля носить тих всіх міндічей, зеленських,ітд... які крадуть мільярдами і ні копійки не дають на армію?
А проста бабця останню гривню дає з пенсії волонтерам для солдат для фронта.
В більшості цивілізованих країн не має ніякого волонтерства та пожертв для своєї армії, навіть під час війни.
Там солдати повністю забезпечуються державою.
Приклад, Ізраїль.
Ніякого волонтерства, ніяких грошей на озброєння, амуніцію, ітд... для армії.
Там повністю армія забезпечена всім державою, навіть хоч йде війна.
Хіба, що солодощі або делікатеси якісь можуть привезти волонтери інколи солдатам на передову.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:42 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:46 Ответить
 
 