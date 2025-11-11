Волонтери з Нідерландів передали Україні літак Як-52 для боротьби з "шахедами"
Нідерландський фонд Protect Ukraine у жовтні 2025 року передав Силам оборони України літак Як-52, щоб допомагати у боротьбі з російськими дронами.
Про це пише нідерландське видання Scramble, інформує Цензор.НЕТ.
Як-52 з Британії
Фонд Protect Ukraine придбав Як-52 у Великій Британії після звернення українського авіаційного підрозділу, який спеціалізується на боротьбі з безпілотниками.
Літак залучили до оборони неба над Одещиною, де вона використовується для перехоплення російських ударних дронів типу Shahed.
Характеристики
- Як-52 — це навчально-тренувальний літак, розроблений конструкторським бюро Яковлєва у 1970-х роках.
- Він оснащений поршневим двигуном М14П потужністю 360 кінських сил, здатний розвивати швидкість до 285 км/год і має дальність польоту близько 500 км. Літак розрахований на двох членів екіпажу та відзначається високою маневреністю.
- Переданий волонтерами літак Як-52 присвятили загиблому льотчику Костянтину "Камікадзе" Оборіну, який збивав російські "Шахеди" на півдні України.
Перехоплення "шахедів"
В умовах війни в Україні Як-52 отримав нове призначення. Завдяки простоті обслуговування та здатності діяти на малих висотах він став своєрідним "народним винищувачем", який використовується для патрулювання та перехоплення дронів-камікадзе.
Видання додає, що у боротьбі з ворожими безпілотниками в Україні також застосовується щонайменше один цивільний літак Ан-28. На опублікованому фото літака видно 59 відміток збитих ним цілей, більшість з яких "шахеди".
так і живемо, православні.....
А проста бабця останню гривню дає з пенсії волонтерам для солдат для фронта.
В більшості цивілізованих країн не має ніякого волонтерства та пожертв для своєї армії, навіть під час війни.
Там солдати повністю забезпечуються державою.
Приклад, Ізраїль.
Ніякого волонтерства, ніяких грошей на озброєння, амуніцію, ітд... для армії.
Там повністю армія забезпечена всім державою, навіть хоч йде війна.
Хіба, що солодощі або делікатеси якісь можуть привезти волонтери інколи солдатам на передову.
А що там, "карсонів" у Зе скоро кидатимуть???