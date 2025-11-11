Волонтери з Нідерландів передали Україні літак Як-52 для боротьби з "шахедами"

Нідерландський фонд Protect Ukraine у жовтні 2025 року передав Силам оборони України літак Як-52, щоб допомагати у боротьбі з російськими дронами.

Про це пише нідерландське видання Scramble, інформує Цензор.НЕТ.

Як-52 з Британії

Фонд Protect Ukraine придбав Як-52 у Великій Британії після звернення українського авіаційного підрозділу, який спеціалізується на боротьбі з безпілотниками.

Літак залучили до оборони неба над Одещиною, де вона використовується для перехоплення російських ударних дронів типу Shahed.

Характеристики

Як-52 — це навчально-тренувальний літак, розроблений конструкторським бюро Яковлєва у 1970-х роках.

Він оснащений поршневим двигуном М14П потужністю 360 кінських сил, здатний розвивати швидкість до 285 км/год і має дальність польоту близько 500 км. Літак розрахований на двох членів екіпажу та відзначається високою маневреністю.

Переданий волонтерами літак Як-52 присвятили загиблому льотчику Костянтину "Камікадзе" Оборіну, який збивав російські "Шахеди" на півдні України.

Перехоплення "шахедів"

В умовах війни в Україні Як-52 отримав нове призначення. Завдяки простоті обслуговування та здатності діяти на малих висотах він став своєрідним "народним винищувачем", який використовується для патрулювання та перехоплення дронів-камікадзе.

Видання додає, що у боротьбі з ворожими безпілотниками в Україні також застосовується щонайменше один цивільний літак Ан-28. На опублікованому фото літака видно 59 відміток збитих ним цілей, більшість з яких "шахеди".

