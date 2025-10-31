€10 млн виділяють Нідерланди на кіберзахист України
Нідерланди спрямовують додаткові кошти на зміцнення цифрової безпеки України, тим самим посилюючи її підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.
€10 млн будуть виділені для участі у британській кіберпрограмі для України. У заяві МЗС Нідерландів підкреслюється, що російські кібератаки проти України відбуваються систематично і є частиною гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію регіону, і становлять загрозу не тільки для України, а й для всієї Європи.
Підтримка України у кібербезпеці
"Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення €10 млн на британську кіберпрограму для України", - зазначив міністр ван Віл.
Кошти будуть спрямовані на підтримку Талліннського механізму - міжнародної коаліції, яка координує зусилля партнерських країн у сфері кіберпідтримки України. Механізм об’єднує досвід провідних європейських держав та забезпечує технічну допомогу українським фахівцям у протидії кіберагресії.
Фінансування від Нідерландів дозволить зміцнити захист інформаційних систем України та прискорити розвиток її кіберможливостей, що особливо важливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.
Що це таке "Талліннський механізм"
Це міжнародна ініціатива, започаткована у 2023 році для координації й систематизації допомоги Україні у сфері кібербезпеки та зміцнення кіберстійкості цивільної інфраструктури. Ініціатор — Таллінн (Естонія) разом з партнерами; до механізму долучилися десяток країн‑донорів.
Мета:
-
Підвищити стійкість України до кібератак, особливо в умовах активної агресії Росія.
-
Об’єднати ресурси різних держав‑донорів, щоб допомога була не розрізненою, а системною.
-
Підтримувати захист цивільної інфраструктури (а не лише військової) — наприклад, енергетика, комунікації, критичні послуги.
-
Запровадити прозору і ефективну координацію між донорами, приватним сектором і українськими інституціями.
Серед країн‑донорів: Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США, Велика Британія. Також НАТО і Європейський Союз мають статус спостерігачів.
