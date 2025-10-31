УКР
€10 млн виділяють Нідерланди на кіберзахист України

Девід ван Віл заявив про виділення допомоги Україні на кібербезпеку

Нідерланди спрямовують додаткові кошти на зміцнення цифрової безпеки України, тим самим посилюючи її підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.

€10 млн будуть виділені для участі у британській кіберпрограмі для України. У заяві МЗС Нідерландів підкреслюється, що російські кібератаки проти України відбуваються систематично і є частиною гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію регіону, і становлять загрозу не тільки для України, а й для всієї Європи.

Підтримка України у кібербезпеці

"Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення €10 млн на британську кіберпрограму для України", - зазначив міністр ван Віл.

Кошти будуть спрямовані на підтримку Талліннського механізму - міжнародної коаліції, яка координує зусилля партнерських країн у сфері кіберпідтримки України. Механізм об’єднує досвід провідних європейських держав та забезпечує технічну допомогу українським фахівцям у протидії кіберагресії.

Фінансування від Нідерландів дозволить зміцнити захист інформаційних систем України та прискорити розвиток її кіберможливостей, що особливо важливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затверджено нові стандарти кіберзахисту інформаційних систем, - Міноборони

Що це таке "Талліннський механізм"

Це міжнародна ініціатива, започаткована у 2023 році для координації й систематизації допомоги Україні у сфері кібербезпеки та зміцнення кібер­стійкості цивільної інфраструктури. Ініціатор — Таллінн (Естонія) разом з партнерами; до механізму долучилися десяток країн‑донорів.

Мета:

  • Підвищити стійкість України до кібератак, особливо в умовах активної агресії Росія. 

  • Об’єднати ресурси різних держав‑донорів, щоб допомога була не розрізненою, а системною. 

  • Підтримувати захист цивільної інфраструктури (а не лише військової) — наприклад, енергетика, комунікації, критичні послуги. 

  • Запровадити прозору і ефективну координацію між донорами, приватним сектором і українськими інституціями. 

Серед країн‑донорів: Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США, Велика Британія. Також НАТО і Європейський Союз мають статус спостерігачів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія приєдналась до Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України

