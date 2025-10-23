Затверджено нові стандарти кіберзахисту інформаційних систем, - Міноборони

З метою зміцнення стійкості до кіберзагроз наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено Галузевий профіль безпеки - набір правил для захисту інформаційних систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.

Про що йдеться документі

Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Він створений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної галузі.

"Єдині правила кіберзахисту дозволять ефективніше захищати наші інформаційні ресурси та пришвидшити побудову і впровадження нових сервісів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Яка мета

Основна мета профілю - забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем. Профіль містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації для впровадження адміністративних і технічних заходів. Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.

Нагадаємо, галузевий профіль безпеки розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року № 712. Він є обов’язковим для всіх систем, у яких обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація (окрім автоматизованих систем класу "1").

