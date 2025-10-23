Утверждены новые стандарты киберзащиты информационных систем, - Минобороны

С целью укрепления устойчивости к киберугрозам приказом № 692/нм от 15 октября утвержден Отраслевой профиль безопасности - набор правил для защиты информационных систем, где обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

О чем говорится документе

Документ определяет единые минимальные требования к киберзащите систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Он создан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной отрасли.

Также читайте: Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс, - СНБО

"Единые правила киберзащиты позволят эффективнее защищать наши информационные ресурсы и ускорить построение и внедрение новых сервисов", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Какая цель

Основная цель профиля - обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем. Профиль содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации для внедрения административных и технических мер. Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.

Также читайте: Верховная Рада поддержала создание Киберсил ВСУ

Напомним, отраслевой профиль безопасности разработан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2025 года № 712. Он является обязательным для всех систем, в которых обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация (кроме автоматизированных систем класса "1").

Больше читайте в нашем Telegram-канале