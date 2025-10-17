Фінляндія приєдналась до Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України

Цього тижня Фінляндія офіційно приєдналася до Талліннського механізму - міжнародної ініціативи, яка з 2023 року координує допомогу низки партнерів для посилення стійкості українських державних органів та критичної інфраструктури до кіберзагроз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

"Своїм вступом Фінляндія підтримує Україну у захисті від кіберзагроз. Водночас наш вступ зміцнює міжнародний авторитет Фінляндії у сфері кібердипломатії та кібербезпеки як активного та надійного партнера, а також можливості для фінських компаній у сфері кібербезпеки співпрацювати з Україною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що однією з постійних цілей агресивної війни Росії є критична інфраструктура, яка підтримує життєво важливі функції державного управління та суспільства України. Це створило зростаючу потребу в підтримці, що базується на власних потребах України щодо захисту державного управління та критичної інфраструктури, а також розвитку готовності.

Талліннський механізм було створено у 2023 році, і вже спостерігається значний прогрес у розвитку кібербезпеки. Проєкти, що підтримуються в рамках Механізму, матимуть довгостроковий вплив на кібербезпеку та стійкість України. Окрім Фінляндії, до Механізму входять Естонія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна, Велика Британія, США, Італія та Норвегія.

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida влітку 2025 року виділило Україні новий пакет допомоги в межах Талліннського механізму на загальну суму понад 590 мільйонів гривень.

