Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму для усиления киберподдержки Украины

На этой неделе Финляндия официально присоединилась к Таллиннскому механизму - международной инициативе, которая с 2023 года координирует помощь ряда партнеров для усиления устойчивости украинских государственных органов и критической инфраструктуры к киберугрозам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

"Своим вступлением Финляндия поддерживает Украину в защите от киберугроз. В то же время наше вступление укрепляет международный авторитет Финляндии в сфере кибердипломатии и кибербезопасности как активного и надежного партнера, а также возможности для финских компаний в сфере кибербезопасности сотрудничать с Украиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из постоянных целей агрессивной войны России является критическая инфраструктура, которая поддерживает жизненно важные функции государственного управления и общества Украины. Это создало растущую потребность в поддержке, основанной на собственных потребностях Украины по защите государственного управления и критической инфраструктуры, а также развития готовности.

Таллиннский механизм был создан в 2023 году, и уже наблюдается значительный прогресс в развитии кибербезопасности. Проекты, поддерживаемые в рамках Механизма, будут иметь долгосрочное влияние на кибербезопасность и устойчивость Украины. Кроме Финляндии, в Механизм входят Эстония, Канада, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Швеция, Украина, Великобритания, США, Италия, Норвегия и Эстония.

Шведское агентство по международному развитию Sida летом 2025 года выделило Украине новый пакет помощи в рамках Таллиннского механизма на общую сумму более 590 миллионов гривен.

