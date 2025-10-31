10 млн евро выделяют Нидерланды на киберзащиту Украины
Нидерланды направляют дополнительные средства на укрепление цифровой безопасности Украины, тем самым усиливая ее поддержку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил.
10 млн евро будут выделены для участия в британской киберпрограмме для Украины. В заявлении МИД Нидерландов подчеркивается, что российские кибератаки против Украины происходят систематически и являются частью гибридной войны, направленной на дестабилизацию региона, и представляют угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.
Поддержка Украины в кибербезопасности
"Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении €10 млн на британскую киберпрограмму для Украины", - отметил министр ван Вил.
Средства будут направлены на поддержку Таллиннского механизма - международной коалиции, которая координирует усилия партнерских стран в сфере киберподдержки Украины. Механизм объединяет опыт ведущих европейских государств и обеспечивает техническую помощь украинским специалистам в противодействии киберагрессии.
Финансирование от Нидерландов позволит укрепить защиту информационных систем Украины и ускорить развитие ее кибервозможностей, что особенно важно в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.
Что такое "Таллиннский механизм"
Это международная инициатива, начатая в 2023 году для координации и систематизации помощи Украине в сфере кибербезопасности и укрепления киберустойчивости гражданской инфраструктуры. Инициатор — Таллинн (Эстония) вместе с партнерами; к механизму присоединились десяток стран-доноров.
Цель:
-
Повысить устойчивость Украины к кибератакам, особенно в условиях активной агрессии России.
-
Объединить ресурсы различных государств-доноров, чтобы помощь была не разрозненной, а системной.
-
Поддерживать защиту гражданской инфраструктуры (а не только военной) — например, энергетика, коммуникации, критические услуги.
-
Ввести прозрачную и эффективную координацию между донорами, частным сектором и украинскими институтами.
Среди стран-доноров: Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США, Великобритания. Также НАТО и Европейский Союз имеют статус наблюдателей.
