РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Нидерландов
213 6

10 млн евро выделяют Нидерланды на киберзащиту Украины

Дэвид ван Вил заявил о выделении помощи Украине на кибербезопасность

Нидерланды направляют дополнительные средства на укрепление цифровой безопасности Украины, тем самым усиливая ее поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил.

10 млн евро будут выделены для участия в британской киберпрограмме для Украины. В заявлении МИД Нидерландов подчеркивается, что российские кибератаки против Украины происходят систематически и являются частью гибридной войны, направленной на дестабилизацию региона, и представляют угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

Поддержка Украины в кибербезопасности

"Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении €10 млн на британскую киберпрограмму для Украины", - отметил министр ван Вил.

Средства будут направлены на поддержку Таллиннского механизма - международной коалиции, которая координирует усилия партнерских стран в сфере киберподдержки Украины. Механизм объединяет опыт ведущих европейских государств и обеспечивает техническую помощь украинским специалистам в противодействии киберагрессии.

Финансирование от Нидерландов позволит укрепить защиту информационных систем Украины и ускорить развитие ее кибервозможностей, что особенно важно в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утверждены новые стандарты киберзащиты информационных систем, - Минобороны

Что такое "Таллиннский механизм"

Это международная инициатива, начатая в 2023 году для координации и систематизации помощи Украине в сфере кибербезопасности и укрепления киберустойчивости гражданской инфраструктуры. Инициатор — Таллинн (Эстония) вместе с партнерами; к механизму присоединились десяток стран-доноров.

Цель:

  • Повысить устойчивость Украины к кибератакам, особенно в условиях активной агрессии России.

  • Объединить ресурсы различных государств-доноров, чтобы помощь была не разрозненной, а системной.

  • Поддерживать защиту гражданской инфраструктуры (а не только военной) — например, энергетика, коммуникации, критические услуги.

  • Ввести прозрачную и эффективную координацию между донорами, частным сектором и украинскими институтами.

Среди стран-доноров: Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США, Великобритания. Также НАТО и Европейский Союз имеют статус наблюдателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму для усиления киберподдержки Украины

Автор: 

Нидерланды (1665) Украина (45185) кибербезопасность (689) кибератака (196)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піпєц..от хфьодорову фортануло..
показать весь комментарий
31.10.2025 07:58 Ответить
Не сумніваюсь що ці гроші будуть витрачені максимально неефективно і безсистемно! Сьогодні в ЗСУ існує надпотужна система кіберзахисту, яка може захищати не тільки ЗСУ, а й Міноборони, інші міністерства та відомства, МВС, ДПСУ, НГУ, НПУ, всі державні установи та підприємства критичної інфраструктури. Зараз ВРУ прийняла закон про створення кібервійськ, але абсолютно по-дебільному в ці війська не потрапили підрозділи які забезпечують роботу системи кібербезпеки ЗСУ! Таке враження що все що робиться, робиться максимально по-дебільному з максимальною шкодою Україні! Кібервійська мають включати в себе систему кібербезпеки ЗСУ і мають забезпечувати кібербезпеку всього державного сектору та сектору критичної інфраструктури! Це завдання для нашої безтолкової влади, які досі не може зрозуміти що їй потрібно робити!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:09 Ответить
Це Нідерланди думають що на кіберзахист

все це уйдьоть в зельону кіберкрипту
показать весь комментарий
31.10.2025 08:05 Ответить
Україна посіла ШОСТЕ МІСЦЕ в глобальному рейтингу прийняття криптоактивів за результатами дослідження аналітичної компанії Chainalysis. Цей рейтинг ґрунтується на детальному аналізі використання криптовалют серед населення країн світу.S
показать весь комментарий
31.10.2025 08:09 Ответить
10 чел подужають освоїти?
показать весь комментарий
31.10.2025 08:09 Ответить
ви смієтесь? .. це дітям потужних менеджерів на вечір не вистачить )
показать весь комментарий
31.10.2025 08:11 Ответить
 
 