10 млн евро выделяют Нидерланды на киберзащиту Украины

Нидерланды направляют дополнительные средства на укрепление цифровой безопасности Украины, тем самым усиливая ее поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил.

10 млн евро будут выделены для участия в британской киберпрограмме для Украины. В заявлении МИД Нидерландов подчеркивается, что российские кибератаки против Украины происходят систематически и являются частью гибридной войны, направленной на дестабилизацию региона, и представляют угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

Поддержка Украины в кибербезопасности

"Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении €10 млн на британскую киберпрограмму для Украины", - отметил министр ван Вил.

Средства будут направлены на поддержку Таллиннского механизма - международной коалиции, которая координирует усилия партнерских стран в сфере киберподдержки Украины. Механизм объединяет опыт ведущих европейских государств и обеспечивает техническую помощь украинским специалистам в противодействии киберагрессии.

Финансирование от Нидерландов позволит укрепить защиту информационных систем Украины и ускорить развитие ее кибервозможностей, что особенно важно в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.

Что такое "Таллиннский механизм"

Это международная инициатива, начатая в 2023 году для координации и систематизации помощи Украине в сфере кибербезопасности и укрепления киберустойчивости гражданской инфраструктуры. Инициатор — Таллинн (Эстония) вместе с партнерами; к механизму присоединились десяток стран-доноров.

Цель:

Повысить устойчивость Украины к кибератакам, особенно в условиях активной агрессии России.

Объединить ресурсы различных государств-доноров, чтобы помощь была не разрозненной, а системной.

Поддерживать защиту гражданской инфраструктуры (а не только военной) — например, энергетика, коммуникации, критические услуги.

Ввести прозрачную и эффективную координацию между донорами, частным сектором и украинскими институтами.

Среди стран-доноров: Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США, Великобритания. Также НАТО и Европейский Союз имеют статус наблюдателей.

