РФ выпустила 121 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 90 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 12 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 121 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Пуски ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и др. фиксировали из направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 70 из них –"шахеды".
Результат работы ПВО
Противовоздушная оборона обезвредила 90 вражеских БПЛА на севере, востоке, юге и в центре страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
