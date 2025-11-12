РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12397 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
383 1

РФ выпустила 121 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 90 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 12 ноября. Как отработала ПВО?

В ночь на 12 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 121 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Пуски ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и др. фиксировали из направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 70 из них –"шахеды".

Смотрите: Зенитчики 63-й бригады уничтожили 31 ударный дрон "Молния" над Лиманщиной. ВИДЕО

Результат работы ПВО

Противовоздушная оборона обезвредила 90 вражеских БПЛА на севере, востоке, юге и в центре страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака шахидов 12 ноября. Как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (30439) ПВО (3251) Воздушные силы (2784) Шахед (1633)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але замість аеродромів з шахедами ми будемо бити по нпз, ага. А на цивільних срати.
показать весь комментарий
12.11.2025 09:14 Ответить
 
 