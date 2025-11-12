РФ выпустила 121 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 90 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 12 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 121 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Пуски ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и др. фиксировали из направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 70 из них –"шахеды".

Результат работы ПВО

Противовоздушная оборона обезвредила 90 вражеских БПЛА на севере, востоке, юге и в центре страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

