РФ випустила 121 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 90 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 12 листопада російські окупанти випустили по Україні 121 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Пуски ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та ін. фіксували з напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 70 із них - "шахеди".

Результат роботи ППО

Протиповітряна оборона знешкодила 90 ворожих БпЛА на півночі, сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

