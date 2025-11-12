РФ випустила 121 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 90 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 12 листопада російські окупанти випустили по Україні 121 БпЛА різних типів.
У ніч на 12 листопада російські окупанти випустили по Україні 121 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Пуски ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та ін. фіксували з напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 70 із них - "шахеди".
Результат роботи ППО
Протиповітряна оборона знешкодила 90 ворожих БпЛА на півночі, сході, півдні та центрі країни.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Artcore
показати весь коментар12.11.2025 09:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль