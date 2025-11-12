РУС
Новости Посольство Украины в Беларуси
390 14

Посольство Украины в Беларуси продолжает работу по минимизации рисков войны, - МИД

посольство в Беларуси

Украинское посольство в Республике Беларусь продолжает действовать по ряду причин, в том числе для "минимизации рисков" дальнейшего вовлечения Минска в российско-украинскую войну.

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Посольство работает для предотвращения втягивания Беларуси в войну

"Деятельность посольства Украины в РБ направлена прежде всего на минимизацию рисков дальнейшего втягивания Беларуси на стороне России в вооруженную агрессию против нашего государства, оказание консульской помощи и содействия в возвращении в Украину незаконно вывезенных украинских детей, оказание консульской защиты и помощи гражданам Украины, находящимся на территории РФ, содержащихся в ее пенитенциарных учреждениях", – говорится в документе.

В то же время, добавили в МИД, в настоящее время военный атташе Украины не работает на территории Беларуси.

Читайте также: Нам не нужна "доброта" Лукашенко. Он будет платить за то, что допустил наступление РФ из Беларуси, - Зеленский

Посольство ведет разъяснительную работу с иностранным дипкорпусом

Также в ведомстве рассказали, что посольство в Беларуси проводит работу с иностранным дипломатическим корпусом по фактам нарушения Россией международного гуманитарного права, в частности относительно незаконной "паспортизации" граждан Украины на временно оккупированных территориях и других противоправных действий, а также относительно участия Беларуси в принудительном вывозе и размещении украинских детей на своей территории.

При этом посольство действует "в специфических условиях" сближения между Минском и Москвой, в том числе в рамках так называемого Союзного государства – на сегодняшний день Беларусь развивает с Россией общее "политико-безопасностное пространство" в соответствии с их межгосударственным договором, а также активно проводит военно-техническое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество и т.д., подытожили в МИД.

Читайте: Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь: "Мы открыты. Для нас они – благо"

В Беларуси находятся более 200 тысяч украинцев

Кроме того, ведомство сообщило LIGA.net, что по неофициальной информации в Беларуси находится более двухсот тысяч украинских граждан, однако на консульском учете состоят около 7000 человек. С начала года и до 15 сентября за консульские действия посольства в Беларуси в украинский бюджет было направлено $110 000, отметили в МИД.

Беларусь (8087) МИД (7145) посольство Украины (343)
Топ комментарии
+8
іпанати
показать весь комментарий
12.11.2025 19:26 Ответить
+6
Идиоты што ли
показать весь комментарий
12.11.2025 19:25 Ответить
+5
Запасной аэродром?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Идиоты што ли
показать весь комментарий
12.11.2025 19:25 Ответить
іпанати
показать весь комментарий
12.11.2025 19:26 Ответить
Бєларуснутиє.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:30 Ответить
До числа полонених ще й послів додадуть?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:27 Ответить
Запасной аэродром?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:32 Ответить
Мабуть і туди буде Іл літати с грошима, так сказати запасний варіант.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:33 Ответить
Так іншого джерела бітуму, крім *************, для перекладання асфальту ж нема. Чи не так?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:38 Ответить
Кожне посольство це мережа спецслужб...
показать весь комментарий
12.11.2025 19:39 Ответить
У що витікає мінімізація?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:43 Ответить
Ну так Оман ніхто не відміняв!
показать весь комментарий
12.11.2025 19:48 Ответить
До 23.02.22 і в оркостані було посольство. Дуже допомогло.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:53 Ответить
Важко уявити як вони там можуть працювати й не торкатися вати?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:55 Ответить
навіть дипвідносини з Шуріком не розірвали....справа Деркача-Міндіча живе і перемагає...до речі,друзі,ви знаєте,хто поставив Деркача на Енергоатом? Ющенко!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 19:56 Ответить
 
 