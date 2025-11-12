Посольство Украины в Беларуси продолжает работу по минимизации рисков войны, - МИД

Украинское посольство в Республике Беларусь продолжает действовать по ряду причин, в том числе для "минимизации рисков" дальнейшего вовлечения Минска в российско-украинскую войну.

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Посольство работает для предотвращения втягивания Беларуси в войну

"Деятельность посольства Украины в РБ направлена прежде всего на минимизацию рисков дальнейшего втягивания Беларуси на стороне России в вооруженную агрессию против нашего государства, оказание консульской помощи и содействия в возвращении в Украину незаконно вывезенных украинских детей, оказание консульской защиты и помощи гражданам Украины, находящимся на территории РФ, содержащихся в ее пенитенциарных учреждениях", – говорится в документе.

В то же время, добавили в МИД, в настоящее время военный атташе Украины не работает на территории Беларуси.

Читайте также: Нам не нужна "доброта" Лукашенко. Он будет платить за то, что допустил наступление РФ из Беларуси, - Зеленский

Посольство ведет разъяснительную работу с иностранным дипкорпусом

Также в ведомстве рассказали, что посольство в Беларуси проводит работу с иностранным дипломатическим корпусом по фактам нарушения Россией международного гуманитарного права, в частности относительно незаконной "паспортизации" граждан Украины на временно оккупированных территориях и других противоправных действий, а также относительно участия Беларуси в принудительном вывозе и размещении украинских детей на своей территории.

При этом посольство действует "в специфических условиях" сближения между Минском и Москвой, в том числе в рамках так называемого Союзного государства – на сегодняшний день Беларусь развивает с Россией общее "политико-безопасностное пространство" в соответствии с их межгосударственным договором, а также активно проводит военно-техническое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество и т.д., подытожили в МИД.

Читайте: Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь: "Мы открыты. Для нас они – благо"

В Беларуси находятся более 200 тысяч украинцев

Кроме того, ведомство сообщило LIGA.net, что по неофициальной информации в Беларуси находится более двухсот тысяч украинских граждан, однако на консульском учете состоят около 7000 человек. С начала года и до 15 сентября за консульские действия посольства в Беларуси в украинский бюджет было направлено $110 000, отметили в МИД.