Нам не нужна "доброта" Лукашенко. Он будет платить за то, что допустил наступление РФ из Беларуси, - Зеленский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко будет платить за то, что в начале полномасштабной войны допустил со своей территории наступление российских войск на Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Украине не нужна такая "доброта"

"Сейчас он [Лукашенко] стал очень разговорчивым в СМИ, показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта в 4 утра с ракетами, которая пришла к нам, – она не нужна. Если он думает, что своими словами заговорит нашу память, то мы все очень хорошо помним", – заявил он.

Лукашенко ответит за помощь РФ в войне против Украины

По его словам, белорусский диктатор "все равно будет платить за то, что он сделал".

"Он допустил наступление со своей территории, начало полномасштабной войны "прилетело" с территории Беларуси. Никто это забывать не будет", - добавил Зеленский и выступил против проведения любых мирных переговоров с участием Беларуси.

