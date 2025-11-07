РУС
Заявления Александра Лукашенко
Нам не нужна "доброта" Лукашенко. Он будет платить за то, что допустил наступление РФ из Беларуси, - Зеленский

зеленський

Белорусский диктатор Александр Лукашенко будет платить за то, что в начале полномасштабной войны допустил со своей территории наступление российских войск на Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Украине не нужна такая "доброта"

"Сейчас он [Лукашенко] стал очень разговорчивым в СМИ, показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта в 4 утра с ракетами, которая пришла к нам, – она не нужна. Если он думает, что своими словами заговорит нашу память, то мы все очень хорошо помним", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "хорошем предложении" Лукашенко: "Он живет в своем мире"

Лукашенко ответит за помощь РФ в войне против Украины

По его словам, белорусский диктатор "все равно будет платить за то, что он сделал".

"Он допустил наступление со своей территории, начало полномасштабной войны "прилетело" с территории Беларуси. Никто это забывать не будет", - добавил Зеленский и выступил против проведения любых мирных переговоров с участием Беларуси.

Читайте также: Лукашенко о вторжении РФ в Украину: Путин почему-то выводил войска через Киев на восток России

  • Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Украина вскоре может "исчезнуть" как независимое суверенное государство. Он призвал президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с РФ.
  • 6 ноября Лукашенко сделал вид, что сочувствует украинцам из-за войны, и пригласил их приезжать к нему в Беларусь.

Автор: 

+17
Є ще гундосий пи%дюк, який за шашлики відповість... І ще багато за що. Якщо він думає, що своїми словами заговорить нашу пам'ять, то ми все дуже гарно пам'ятаємо...
07.11.2025 18:05 Ответить
+16
А хто купляв у нього бітум і особисто телефонував, щоб попередити про спецоперацію проти вагнерівців?
07.11.2025 18:06 Ответить
+8
Ти, мерзота гундоса, перетворив колись квітучу Україну на таке смердюче зелене пекло, з якого тепер люди тікають світ за очі, а не тільки до Бульбафюрера. Ото ж завались, тварь.
07.11.2025 18:14 Ответить
шо за доброта ?
07.11.2025 18:05 Ответить
Зеленський втрачає рейтинг, риторика почала ставати агресивною. Але це вже не допоможе.
07.11.2025 18:24 Ответить
Платить буде, але народу України чи на рахунки міндичів різних?
07.11.2025 18:05 Ответить
Є ще гундосий пи%дюк, який за шашлики відповість... І ще багато за що. Якщо він думає, що своїми словами заговорить нашу пам'ять, то ми все дуже гарно пам'ятаємо...
07.11.2025 18:05 Ответить
https://www.facebook.com/poboltaem.sss?__cft__%5b0%5d=AZWBrFZoaeZEh_bjsPKrB9H2FCwVSot9IjzbA4j50qTFZW4bbQPVWhvH21nSDDpXByMCyBm3dXcV5l7itD7yuopOj9h_iL_f5Ua7zpo_ce8MT24xBhC0cjrywOG0eQSReqO102IZ9-GFWdNDzI_6tGTwYQtbKJkFAwvtgWWQM_Lv-g&__tn__=-%5dC%2CP-R#_blank Ярослава Бондар

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року 16:00
07.11.2025 18:07 Ответить
свинина кремлевская это когда ты нашей стала?
07.11.2025 18:42 Ответить
Пане Алєксандр, приїздіть у Покровське Дніпропетровської області. Я тут Вас зустріну і поклопочу перед начперсом 67 бригади, щоб Вас зарахували в мій підрозділ. Будете вчити наших бійців патріотизму. Тільки перекладача з собою візьміть, а то ваше нарєчіє тут мало хто зрозуміє...
07.11.2025 19:03 Ответить
А хто купляв у нього бітум і особисто телефонував, щоб попередити про спецоперацію проти вагнерівців?
07.11.2025 18:06 Ответить
".... Білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде сплачувати ..." - прямо в ОПу, кріптою.....
07.11.2025 18:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1910lEEk4Gw

Злитивй секретный звіт ЦРУ - здець владі зЄ ... Й це виклав антипорошенківець й не член його партії
07.11.2025 18:11 Ответить
розвідка США не помиляється ... Процес пішов!
07.11.2025 18:16 Ответить
Є ще у нас і сивочолий пи%дюк, якому теж багато за що треба відповісти, війна не спише
07.11.2025 18:13 Ответить
Ну куди зехудоба без згадки про сивочолого, за комент без згадки про сивочолого зехудобі не платять!!!! Зехудобина волає про злочини сивосолого,а ні показати,а ні доказати ті злочини не може,бо всі злочини сивочолого виявились досягненями зеленського!!!
07.11.2025 18:42 Ответить
А за що конкретно?? Бот ти платний чи кацап.
07.11.2025 18:42 Ответить
Ти, мерзота гундоса, перетворив колись квітучу Україну на таке смердюче зелене пекло, з якого тепер люди тікають світ за очі, а не тільки до Бульбафюрера. Ото ж завались, тварь.
07.11.2025 18:14 Ответить
це ти про пуйла ?
07.11.2025 18:17 Ответить
Юрій, у паралельному всесвіті сектантів своя версія винуватців війни
07.11.2025 18:25 Ответить
Ты хоть бы читать научилось, где у Светланы написано про виновных в войне? Типичный избиратель зелибобы
07.11.2025 18:32 Ответить
а шо Крупу вже відпустили
07.11.2025 18:36 Ответить
Зебільня - це діагноз, вони прибігають під кожен пост, де критикують їх гундосого упиря. Незважайте, просто спамте ціх істот.
07.11.2025 18:51 Ответить
Ні вона про того кого ти обрало у 2019 році,судячі з твоїх тупих коментів не дивно що ти цього не зрозумів.Вона ще забула додати, що Україну своїми руками перетворили на зелене,смердюче пекло такі дегенерати як ти.
07.11.2025 18:45 Ответить
тикати в ЄС це добре ,у білорусь це обмінний фонд для кацапів
07.11.2025 18:19 Ответить
Ти,рідкісне(ні,ріденьке) гімно,вже давно втікло,але сморід твій до сьогодні не зник
07.11.2025 18:54 Ответить
Чия б мичала...
07.11.2025 18:19 Ответить
А це Лукашенко допустив, а не хтось просрав ?
07.11.2025 18:19 Ответить
⚡️Втікача-начальника Дарницького управління поліції Рибянського з 17 000 000 гривень у пакетах знайшли в лісі в наметі - ДБР

Він вирішив вкрасти гроші, купити бус, намет, зарядну станцію, продукти та сховатися в лісі - та от через три дні його знайшли та заарештували.
07.11.2025 18:22 Ответить
у мене чо то світло виключили , ніколи такого не було і ось знову
07.11.2025 18:25 Ответить
Ти щось не те написав на Цензорі...
07.11.2025 18:46 Ответить
Брестська і Гомельська обл це Україна
07.11.2025 18:25 Ответить
В Україні має бути введена вища міра соціального захисту, під час дії Особливого Періоду та воєнного стану!! Відсутність такого покарання, дає можливість злочинцям (коригувальникам, зрадникам, убивцям та аналогічним істотам) безкарно продовжувати це робити!! Наслідки для беркутні та коригувальників, від рішень так званних судівських портнова, ОЧЕВИДНИЙ і вимагає нагальних змін! Але група осіб в Урядовому кварталі, з держсекретарями, ці зміни злочинно саботують!!!
07.11.2025 18:25 Ответить
Подякуй Пєті за судову реформу!
07.11.2025 19:00 Ответить
А ти коли будеш платити? Ти стільки нахапав що до кінця життя не розплатишся на мутних схемах
07.11.2025 18:29 Ответить
"Він платитиме за те, що допустив наступ РФ з Білорусі"
- це Зеленський про Зеленського?..
07.11.2025 18:30 Ответить
це Зеленський наступав с белорусі ?
07.11.2025 18:34 Ответить
Там же написано: "допустив". А не наступав.
07.11.2025 18:50 Ответить
По дорогам Великого Крадійництва
07.11.2025 19:01 Ответить
А ты когда платить будешь со своим сбродом за шашлыки в мае 22?
07.11.2025 18:30 Ответить
а 1000 тобі шо не плата ?
07.11.2025 18:33 Ответить
Братани. Братан наїхав на братана...
07.11.2025 18:45 Ответить
Підтримую. Відповідь триматимуть усі.
07.11.2025 18:50 Ответить
З Пюрером ясно все! Але патріотам би більше хотілося б щоб відповідали ті що зсередини країни готували дорогу ворогу - новенькі дороги на БССР та відведення військ !!
07.11.2025 19:00 Ответить
 
 