Нам не нужна "доброта" Лукашенко. Он будет платить за то, что допустил наступление РФ из Беларуси, - Зеленский
Белорусский диктатор Александр Лукашенко будет платить за то, что в начале полномасштабной войны допустил со своей территории наступление российских войск на Украину.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Украине не нужна такая "доброта"
"Сейчас он [Лукашенко] стал очень разговорчивым в СМИ, показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта в 4 утра с ракетами, которая пришла к нам, – она не нужна. Если он думает, что своими словами заговорит нашу память, то мы все очень хорошо помним", – заявил он.
Лукашенко ответит за помощь РФ в войне против Украины
По его словам, белорусский диктатор "все равно будет платить за то, что он сделал".
"Он допустил наступление со своей территории, начало полномасштабной войны "прилетело" с территории Беларуси. Никто это забывать не будет", - добавил Зеленский и выступил против проведения любых мирных переговоров с участием Беларуси.
- Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Украина вскоре может "исчезнуть" как независимое суверенное государство. Он призвал президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с РФ.
- 6 ноября Лукашенко сделал вид, что сочувствует украинцам из-за войны, и пригласил их приезжать к нему в Беларусь.
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року 16:00
