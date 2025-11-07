Нам не потрібна "доброта" Лукашенка. Він платитиме за те, що допустив наступ РФ з Білорусі, - Зеленський

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде сплачувати за те, що на початку повномасштабної війни допустив зі своєї території наступ російських військ на Україну.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Україні не потрібна така "доброта"

"Зараз він [Лукашенко] став дуже балакучим в медіа, показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта о 4 ранку з ракетами, яка прийшла до нас, – вона не потрібна. Якщо він думає, що своїми словами заговорить нашу пам’ять, то ми все дуже гарно пам’ятаємо", - заявив він.

Лукашенко відповість за допомогу РФ у війні проти України

За його словами, білоруський диктатор "все одно буде сплачувати за те, що він зробив".

"Він допустив наступ зі своєї території, початок повномасштабної війни "прилетів" з території Білорусі. Ніхто це забувати не буде", - додав Зеленський та виступив проти проведення будь-яких мирних переговорів за участю Білорусі.

