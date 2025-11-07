Нам не потрібна "доброта" Лукашенка. Він платитиме за те, що допустив наступ РФ з Білорусі, - Зеленський

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде сплачувати за те, що на початку повномасштабної війни допустив зі своєї території наступ російських військ на Україну.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Україні не потрібна така "доброта"

"Зараз він [Лукашенко] став дуже балакучим в медіа, показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта о 4 ранку з ракетами, яка прийшла до нас, – вона не потрібна. Якщо він думає, що своїми словами заговорить нашу пам’ять, то ми все дуже гарно пам’ятаємо", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "хорошу пропозицію" Лукашенка: "Він живе у своєму світі"

Лукашенко відповість за допомогу РФ у війні проти України

За його словами, білоруський диктатор "все одно буде сплачувати за те, що він зробив".

"Він допустив наступ зі своєї території, початок повномасштабної війни "прилетів" з території Білорусі. Ніхто це забувати не буде", - додав Зеленський та виступив проти проведення будь-яких мирних переговорів за участю Білорусі.

Також читайте: Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

  • Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Україна незабаром може "зникнути" як незалежна суверенна держава. Він закликав президента Володимира Зеленського "сісти й домовитися" з РФ.

  • 6 листопада Лукашенко зробив вигляд, що співчуває українцям через війну, і запросив їх приїжджати до нього в Білорусь.

+30
А хто купляв у нього бітум і особисто телефонував, щоб попередити про спецоперацію проти вагнерівців?
07.11.2025 18:06 Відповісти
+18
Ти, мерзота гундоса, перетворив колись квітучу Україну на таке смердюче зелене пекло, з якого тепер люди тікають світ за очі, а не тільки до Бульбафюрера. Ото ж завались, тварь.
07.11.2025 18:14 Відповісти
+16
https://www.facebook.com/poboltaem.sss?__cft__%5b0%5d=AZWBrFZoaeZEh_bjsPKrB9H2FCwVSot9IjzbA4j50qTFZW4bbQPVWhvH21nSDDpXByMCyBm3dXcV5l7itD7yuopOj9h_iL_f5Ua7zpo_ce8MT24xBhC0cjrywOG0eQSReqO102IZ9-GFWdNDzI_6tGTwYQtbKJkFAwvtgWWQM_Lv-g&__tn__=-%5dC%2CP-R#_blank Ярослава Бондар

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року 16:00
07.11.2025 18:07 Відповісти
шо за доброта ?
07.11.2025 18:05 Відповісти
Зеленський втрачає рейтинг, риторика почала ставати агресивною. Але це вже не допоможе.
07.11.2025 18:24 Відповісти
Платить буде, але народу України чи на рахунки міндичів різних?
07.11.2025 18:05 Відповісти
Пане Алєксандр, приїздіть у Покровське Дніпропетровської області. Я тут Вас зустріну і поклопочу перед начперсом 67 бригади, щоб Вас зарахували в мій підрозділ. Будете вчити наших бійців патріотизму. Тільки перекладача з собою візьміть, а то ваше нарєчіє тут мало хто зрозуміє...
07.11.2025 19:03 Відповісти
О, тут вас цілий бригадний підряд... Де Ви бачили вихваляння. Це просто констатація факту. А ще рекомендую Вам почитати це.
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939) Польської кампанії Унруг відповідав за виконання плану переходу частини флоту в британські порти (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%C2%BB&action=edit&redlink=1 Операція «Пекін»). Іншою операцією польських ВМС в той час стало загородження мінами Гданської бухти - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1 план «Ворек». Після того, як польський флот фактично перестав існувати, Унруг продовжував командувати сухопутними силами з метою запобігання захоплення німцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 Польського коридору. 1 жовтня 1939 року, після падіння Варшави і Модліна, адмірал вирішив, що продовження оборони Гельської коси, яка все ще залишалася в руках польських сил, безглузде. Наступного дня війська, які знаходилися під його командуванням, капітулювали.
Решту війни адмірал Унруг провів в німецьких таборах для військовополонених. У таборі «Офлаг VII-A» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83-%D0%B0%D0%BC-%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5 Мюрнау) він був найстаршим за званням офіцером і командував інтернованими польськими солдатами. До Унруга, як до колишнього кадрового офіцера Імператорських ВМС Німеччини, німці ставилися з великою повагою. Робилися навіть спроби схилити адмірала до нового переходу на службу німецького флоту, з цією метою його відвідували його колишні флотські товариші по службі. Однак Унруг не піддався на вмовляння, більш того, він відмовлявся розмовляти німецькою, заявляючи, що забув цю мову у вересні 1939 року. До роздратування німців, він завжди наполягав на тому, щоб при розмові з ким-небуть, хто не промовляв польською, був присутній перекладач, незважаючи на те, що адмірал говорив німецькою краще, ніж польською. Міцністю свого духу і твердими принципами він вселяв упевненість в своїх підопічних-в'язнів таборів для військовополонених.
07.11.2025 19:21 Відповісти
У звичайних підрозділах як наш, як тільки є підозра, що кацапи підключились до нашого каналу, ми повинні відразу перейти на запасний. Радіоіграми займаються контрики. А може, Ви прошарений спец в радіозвязку? В такому разі і Ви можете принести користь нашому підрозділу. Ось така радійка як на фото за посиланням нижче Вам знайома? Прошивати і нлагоджувати звязок через ретрики зможете? То приєднуйтеся до нас. Ваше знання кацапської стане в пригоді. Там, до речі, мій ноут з Вашим критичним дописом. Ну, щоб Ви наперед думали, перед тим, як писати незнайомим людям "І не корч тут , з себе , військового ".
https://ibb.co/0yhKgQ3y
07.11.2025 20:18 Відповісти
То Ви все ще безпідставно брешете, що я несправжній військовий... Ну, Бог Вам суддя. То може, викладете фото Вашого телефону чи ноута з цим дописом на фоні вашої військової амуніції?
07.11.2025 21:20 Відповісти
Ось Вам ще фото, вже більш віддалене, але там ні мої дописи, ні Вашу брехню, вже не впізнати...
https://ibb.co/VWyW4ZQ4
07.11.2025 21:38 Відповісти
неможливо
08.11.2025 00:50 Відповісти
Це ми теж не забудемо
07.11.2025 21:41 Відповісти
".... Білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде сплачувати ..." - прямо в ОПу, кріптою.....
07.11.2025 18:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1910lEEk4Gw

Злитивй секретный звіт ЦРУ - здець владі зЄ ... Й це виклав антипорошенківець й не член його партії
07.11.2025 18:11 Відповісти
розвідка США не помиляється ... Процес пішов!
07.11.2025 18:16 Відповісти
Куди пішов?
07.11.2025 20:13 Відповісти
З тим, що сказано на 2:40, ніхто з нас сперечатися не буде. Але чому Президент Сполучених Штатів Америки--"краснов" та оточив себе такими самими віткоффами, амер. розвідка та Держдеп чомусь мовчать... Діяльність "краснова" ще з кінця 80-х років добре відома тій організації, котра це має знати за своєю спеціалізацією. Так гадаю, шо це--найсекретніша інфа у Штатах.
07.11.2025 20:12 Відповісти
Ну куди зехудоба без згадки про сивочолого, за комент без згадки про сивочолого зехудобі не платять!!!! Зехудобина волає про злочини сивосолого,а ні показати,а ні доказати ті злочини не може,бо всі злочини сивочолого виявились досягненями зеленського!!!
07.11.2025 18:42 Відповісти
А за що конкретно?? Бот ти платний чи кацап.
07.11.2025 18:42 Відповісти
це ти про пуйла ?
07.11.2025 18:17 Відповісти
Ты хоть бы читать научилось, где у Светланы написано про виновных в войне? Типичный избиратель зелибобы
07.11.2025 18:32 Відповісти
а шо Крупу вже відпустили
07.11.2025 18:36 Відповісти
Зебільня - це діагноз, вони прибігають під кожен пост, де критикують їх гундосого упиря. Незважайте, просто спамте ціх істот.
07.11.2025 18:51 Відповісти
Ні вона про того кого ти обрало у 2019 році,судячі з твоїх тупих коментів не дивно що ти цього не зрозумів.Вона ще забула додати, що Україну своїми руками перетворили на зелене,смердюче пекло такі дегенерати як ти.
07.11.2025 18:45 Відповісти
тикати в ЄС це добре ,у білорусь це обмінний фонд для кацапів
07.11.2025 18:19 Відповісти
Ти,рідкісне(ні,ріденьке) гімно,вже давно втікло,але сморід твій до сьогодні не зник
07.11.2025 18:54 Відповісти
Чия б мичала...
07.11.2025 18:19 Відповісти
А це Лукашенко допустив, а не хтось просрав ?
07.11.2025 18:19 Відповісти
⚡️Втікача-начальника Дарницького управління поліції Рибянського з 17 000 000 гривень у пакетах знайшли в лісі в наметі - ДБР

Він вирішив вкрасти гроші, купити бус, намет, зарядну станцію, продукти та сховатися в лісі - та от через три дні його знайшли та заарештували.
07.11.2025 18:22 Відповісти
у мене чо то світло виключили , ніколи такого не було і ось знову
07.11.2025 18:25 Відповісти
Ти щось не те написав на Цензорі...
07.11.2025 18:46 Відповісти
Брестська і Гомельська обл це Україна
07.11.2025 18:25 Відповісти
Точно? Треба буде запам'ятати.
07.11.2025 19:47 Відповісти
В Україні має бути введена вища міра соціального захисту, під час дії Особливого Періоду та воєнного стану!! Відсутність такого покарання, дає можливість злочинцям (коригувальникам, зрадникам, убивцям та аналогічним істотам) безкарно продовжувати це робити!! Наслідки для беркутні та коригувальників, від рішень так званних судівських портнова, ОЧЕВИДНИЙ і вимагає нагальних змін! Але група осіб в Урядовому кварталі, з держсекретарями, ці зміни злочинно саботують!!!
07.11.2025 18:25 Відповісти
Подякуй Пєті за судову реформу!
07.11.2025 19:00 Відповісти
А ти коли будеш платити? Ти стільки нахапав що до кінця життя не розплатишся на мутних схемах
07.11.2025 18:29 Відповісти
"Він платитиме за те, що допустив наступ РФ з Білорусі"
- це Зеленський про Зеленського?..
07.11.2025 18:30 Відповісти
це Зеленський наступав с белорусі ?
07.11.2025 18:34 Відповісти
Там же написано: "допустив". А не наступав.
07.11.2025 18:50 Відповісти
По дорогам Великого Крадійництва
07.11.2025 19:01 Відповісти
А ты когда платить будешь со своим сбродом за шашлыки в мае 22?
07.11.2025 18:30 Відповісти
а 1000 тобі шо не плата ?
07.11.2025 18:33 Відповісти
Братани. Братан наїхав на братана...
07.11.2025 18:45 Відповісти
Підтримую. Відповідь триматимуть усі.
07.11.2025 18:50 Відповісти
З Пюрером ясно все! Але патріотам би більше хотілося б щоб відповідали ті що зсередини країни готували дорогу ворогу - новенькі дороги на БССР та відведення військ !!
07.11.2025 19:00 Відповісти
Навіщо ти так, можна подумати що у нього хтось питав, він мапу отримав після того як ху...лостан втік з України
07.11.2025 19:10 Відповісти
Зеля разом із тобою тиж в темі був виродок
07.11.2025 19:24 Відповісти
Патріота з себе корчить, ****! Робить вигляд, шо не знав, шо кацапня сюди перлася з "парадкою" у валізах.
07.11.2025 19:41 Відповісти
Цьому тормозу аби тільки медійно погавкати. Розумні політики не звертають уваги на подібне. Вступити в полеміку, це опуститись до рівня такого ж тормоза.
07.11.2025 19:49 Відповісти
Зєлідор брехати не буде
07.11.2025 20:00 Відповісти
те лукашенко " добрий " до України ,ми знаємо...а ти такий самий муд* ло оманське , людей тисячі розвів на шашликі ,через Чонгар русню запустив ,🤡 пішов нах ...!!!
07.11.2025 20:13 Відповісти
А за день до повномасштабної війни проти москальських окупантів - уся банда Зеленського в один голос тиринділа - що вони довіряють керівництву Білорусі на чолі з Лукашенком - і що москальські окупанти з Білорусі не попруть.
А Верховний Головнокомандуючий Зеленський заявив - що потрібно готуватись до шашликів - а не до війни проти москальських окупантів.
07.11.2025 20:15 Відповісти
Це кошерне маму ріму вивезло перед війною в наших дітей кацапи розстрілювали тварина лицемірна
07.11.2025 20:27 Відповісти
Ніфіга цей диктатор не допускав, він є таким самим агресором як і хло, а ******* білорусія є ворогом як і московія.
07.11.2025 20:57 Відповісти
А гундосний виродок розформував окремий танковий батальон дщв в Овручі, який мав би прикривати цей напрямок і згодом зформуватись у бригаду.
07.11.2025 21:03 Відповісти
От цирк на дроті! Так він допустив наступ і удари російських військ зі своєі територіі. А ти зеля не допустив , не? Ти ж з літа-осені 2021 року ОФІЦІЙНО отримав , але повіністю проігнорував 57 !!!! (26 з них тільки від США) попереджень від розвідок різних краін світу про неминучий напад путіна, з поясненнями і повним описом: де, якими силами і головне звідки будуть наносити удари росіяни,включно і з ударами з Білорусіі і з планом Гостомель.! Ти це все знав! За констітуцією в разі ЗАГРОЗИ - президент був повинен: ввести військовий стан , вивести війська на захист , оголосити мобілізацію......ТОБОЮ НЕ БУЛО ЗРОБЛЕНЕ НІЧОГО! Замість цього ти усім росказував казки про шашлики а сам поіхав з друзяками у Буковель водку жерти і кататися на лижах... Палець о палець не вдарив і не зробив абсолютно нічого для підготовки до війни і посилення нашой обороноздатності..! А до цього тільки навпаки зробив усе щоб макимально полегшити росіянам захоплення Украіни. Призначив зрадників Баканова і Кулінича в СБУ,набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці.Закрив усі ракетні програми, скорочував армію та іі фінансування. Закрив Академію Зовнішньоі Розвідки. Відводив війська та здавав територіі, які відразу займав ворог. Заборонив аєрозвідку та котрснайперські групи. Навіть забороняв стріляти у відповідь! Розмінував увесь Чонгар, усі 26 мостів, усі дороги і поля що з'єднували з Кримом. Знищив усі лініі оборони та прибрав усі 5 бригади з півдня і залишив охороняти 160 кілометрову ділянку з Кримом один неповний батальон- усього 160 бійців! Через що і був захоплений увесь південь Украіни за 2 дні, і взятий у облогу Маріуполь (де тільки цивільних загинуло приблизно 100-120 тисяч!) Прибрав бригаду НГУ яка охороняла Гостомельский аєродром (хоча ТЕБЕ попереджали що САМЕ там буде російський десант) та батальйон Шилок з Києва . Це ТИ розформував Обручівську танковиу бригаду, яка прикривала Киів з півночі , Тим самим повністю відкривши ВОРОГУ дорогу на Киів. І Киів був врятований ЛИШЕ завдяки тому що Залужний на свій страх і ризик, нікого не питаючи вивів за добу до війни на прикриття Киіва 72 ОМБР....Це ТИ кинув у вязницю бойвих генералів і патріотів, будував дороги від кордонів у глиб краіни по яким потім маршем пішли російські танки.За твоім наказом ДБР під виглядом слідчих дій познімало клістрони НА РАКЕТНИХ УСТАНОВКАХ наших частин ППО , фактично зробивши іх небоєздатними. Що і призвело до повного панування російськоі авіаціі в повітрі на початку війни..... Це ти не повідомив про напад місцеве населення і не організував його євакуацію з прикордонних районів, що призвело до загибелі тисяч і тисяч цивільних людей (Хоча ти свою родину вивіз за кордон) ще й запевненяв мільйони громадян за пару днів до 24 лютого, що все буде добре і я вам гарантую… а потім зокрема Житомирська траса була всипана розстріляними автівками із тими людьмиі дітьми , яким щось там гарантували.....Це ти зірвав контрнаступ 2023 літом. Бо тобі треба було рейтинг . Тому саме ти без згоди наших партнерів розділив ударне угрупування що повинно було проривати фронт на МЕЛІТОПОЛЬ, частину відправив на БАХМУТ. Удар виявився не кулаком а пальцями !!! Саме через тебе там загинули 40 тис наших ГЕРОЇВ, а місто зрівняли з землею . На остаток залишилася лише пісня ФОРТЕЦЯ БАХМУТ. І прорив на МЕЛІТОПОЛЬ був провалений . Зняв Залужного і звільнив десятки боевих і досвідчених генералів. Безперервно воюєш з Порошенко і з тими хто разм з ним допомагає ЗСУ.... Але ж тобі на фоні всіх твоіх постійних пройобів терміново треба була хоча б якась ,,побєда" . То і народилась у тебе разом з кишеньковим генералом Сирським Курська афера де загинуло 15 тис наших ГЕРОЇВ і втрачено техніки на 60 млрд грн. Це саме ти відмовився свого часу від поставок зброі по Land-Lizu. Внаслідок катастрофічна нестача зброі і військового обладнання вже призвела до значних людських втрат і територій. І це ще більш ми це вже відчули коли америка зупинила усіляку військову допомогу нам, (Ланд-Ліз якраз і був тим підстрахуючим інструментом на такий випадок)..... І це я ще не згадую про десяткі і сотні скандалів з повальною корупцією що ти розвів в краіні, про нахабні і відверті мільярдні крадіжки у ЗСУ на закупівлях зброі, одягу ,продуктів харчування,будівництві фортефікаційних споруд, сотнях тисяч бракованих мін і дронів, міфічних супер-пупер далекобійних ракет накшталт ,,Фламінго" , про провалену мобілізацію і демотивацію суспільства і як наслідок 300 тисяч СЗЧ......і т.п і т.д І це тільки коротко кажучи. Бо якщо все пояснювати та перараховувати то й дня не вистачить І в тебе ще тут совісті та розуму вистачає когось звинувачувати , що хтось щось десь допустив і пропустив...що хтось інший винен у тому звиздеці що зараз коіться у краіні?! Чи ти теж вважаєш ,що ми теж все забули і нічого не пам'ятаємо?
P.S І скажіить мені тепер будь ласка, хіба б людина яка б дбала про безпеку, оборону і захист своєі краіни та народу таке б робила? Якщо проаналізувати всі діі зеленського, то тільки є один висновок- він свідомо чи несвідомо, по своій дурості чи по чиімось вказівкам- але робив і робить абсолютне усе проти Украіни і на користь росіі. Якщо хтось вважає що я щось забув згадати і дописати, або я в чомусь не правий - то поправте....
07.11.2025 21:13 Відповісти
Комуністи та їх послідовники завжди вважали, що в народа коротка пам'ять.
показати весь коментар
07.11.2025 23:01 Відповісти
 
 