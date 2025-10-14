Лукашенко: Війна має зупинитися зараз, інакше Україна "зникне" як незалежна суверенна держава

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що готовий до "великої угоди" зі США, а Штати нібито бачать роль Білорусі в процесі мирного врегулювання війни РФ проти України.

Про це він сказав на нараді 14 жовтня, його цитує БелТА, передає Цензор.НЕТ.

"Наша політика на відновлення відносин зі США повинна будуватися виключно в білоруських інтересах... Ми будемо чекати на їхню пропозицію великої угоди (big deal. - ред.) Ми готові з ними укласти велику угоду", - каже Лукашенко.

Лукашенко зажадав "рівних умов" для переговорів: "Пропозиції Дональда Трампа в цьому плані я абсолютно оцінюю нормально. Але мають бути враховані й наші інтереси".

Білоруський диктатор також висловився щодо політики США у питанні миру для України.

За його словами, Україна має існувати як суверенна незалежна миролюбива держава і "нікому не створювати жодних проблем і загроз".

"Ми за те, щоб війна була зупинена зараз. В іншому разі зникне ця незалежна (Україна, - ред.) суверенна держава... Якщо американці хочуть врегулювати конфлікт в Україні й бачать там якусь невелику нашу роль, ми готові в цьому брати участь. Ми про свою позицію заявили – мир і тільки мир", - додав Лукашенко.

Лукашенко також розповів про свої останні зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним:

"Ніякі "Томагавки" питання не вирішать! Це ескалює ситуацію до ядерної війни. Напевно, це краще за всіх розуміє Дональд Трамп, який не поспішає віддавати цю смертоносну зброю і дозволяти бити вглиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський".

