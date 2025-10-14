УКР
3 298 44

Лукашенко: Війна має зупинитися зараз, інакше Україна "зникне" як незалежна суверенна держава

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що готовий до "великої угоди" зі США, а Штати нібито бачать роль Білорусі в процесі мирного врегулювання війни РФ проти України.

Про це він сказав на нараді 14 жовтня, його цитує БелТА, передає Цензор.НЕТ.

"Наша політика на відновлення відносин зі США повинна будуватися виключно в білоруських інтересах... Ми будемо чекати на їхню пропозицію великої угоди (big deal. - ред.) Ми готові з ними укласти велику угоду", - каже Лукашенко.

Лукашенко зажадав "рівних умов" для переговорів: "Пропозиції Дональда Трампа в цьому плані я абсолютно оцінюю нормально. Але мають бути враховані й наші інтереси".

Білоруський диктатор також висловився щодо політики США у питанні миру для України.

За його словами, Україна має існувати як суверенна незалежна миролюбива держава і "нікому не створювати жодних проблем і загроз".

"Ми за те, щоб війна була зупинена зараз. В іншому разі зникне ця незалежна (Україна, - ред.) суверенна держава... Якщо американці хочуть врегулювати конфлікт в Україні й бачать там якусь невелику нашу роль, ми готові в цьому брати участь. Ми про свою позицію заявили – мир і тільки мир", - додав Лукашенко. 

Лукашенко також розповів про свої останні зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним:

"Ніякі "Томагавки" питання не вирішать! Це ескалює ситуацію до ядерної війни. Напевно, це краще за всіх розуміє Дональд Трамп, який не поспішає віддавати цю смертоносну зброю і дозволяти бити вглиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський".

Автор: 

Топ коментарі
+21
..пішов ти на три літери, таракан!!!
показати весь коментар
14.10.2025 15:30 Відповісти
+19
Йди ти на статевий орган ***** і гори у пеклі як можна скоріше - 3,14дар ти гнойний!
показати весь коментар
14.10.2025 15:32 Відповісти
+19
Здохни, бульбафюрер.
показати весь коментар
14.10.2025 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..пішов ти на три літери, таракан!!!
показати весь коментар
14.10.2025 15:30 Відповісти
пуйлівський рупор як завжди бреше, тому треба робити все навпаки до його закликів! У пуйла десь підгорає не на жарт, то й він випустив свою шавку погавкать!
показати весь коментар
14.10.2025 15:50 Відповісти
Саша Павлов,ти правий на 1000%,чоботи хороші треба брати,лука без х@йла і рот не відкриває,поки не получить команди по лаять,а так у них не все так гладко.
показати весь коментар
14.10.2025 16:06 Відповісти
Він хотів сказати "як Білорусь".
показати весь коментар
14.10.2025 15:31 Відповісти
Жиє Білорусь !

зникне белоруссия

.
показати весь коментар
14.10.2025 15:40 Відповісти
Йди ти на статевий орган ***** і гори у пеклі як можна скоріше - 3,14дар ти гнойний!
показати весь коментар
14.10.2025 15:32 Відповісти
Здохни, бульбафюрер.
показати весь коментар
14.10.2025 15:32 Відповісти
якщо не буде сосії, тебе Бульбофюрер нікому буде підтримувати... і ти лайно це розумієш
показати весь коментар
14.10.2025 15:34 Відповісти
Значить у Путлера справи йдуть погано
показати весь коментар
14.10.2025 15:35 Відповісти
так бо північна корея далеко, куба теж за океаном, а Кітай взагалі зайнятий іншіми справами...

тому нема кому буде підтримувати режим таргана
показати весь коментар
14.10.2025 15:38 Відповісти
так, коли стає чути дзирчання вусатого таргана на пінських болотах, то справи у буйла йдуть не дуже

.
показати весь коментар
14.10.2025 15:42 Відповісти
Ну от для кого воно це висирає?
показати весь коментар
14.10.2025 15:36 Відповісти
може й для своїх - статистика показує невпинне падіння прихильності білорусів до рашки по всім питанням - від мови до економіки.

.
показати весь коментар
14.10.2025 15:44 Відповісти
це ти, тарган вусатий, "зникнеш як роса на сонці", а Україна була, є і буде !

.
показати весь коментар
14.10.2025 15:37 Відповісти
Шо, хитрозроблений, не хочеться лома в ср@ку?
А прийдеться!
показати весь коментар
14.10.2025 15:37 Відповісти
Скоріше цей тупий ублюдок зникне з цього світу, та навіть ніхто не захоче прийти посцяти на його могилу, чим Україна "зникне".
показати весь коментар
14.10.2025 15:37 Відповісти
Підгорає у чортів.. Підгорає! Весь світ буде святкувати коли російське х. йло разом з картопляним холопом підуть в пекло.
показати весь коментар
14.10.2025 15:40 Відповісти
Дуже боїться дебіл, що по його нікчемну душу прийдуть добровольці ЗСУ, що є родом з Білорусі.
показати весь коментар
14.10.2025 15:40 Відповісти
Україна була, є, і буде! Турбуйтесь, підари, за своє "зникнення".
показати весь коментар
14.10.2025 15:41 Відповісти
Яка Україна? Та, що УкрАйна? Та, що на Украінє? Та, що Малорасєя, чи Новорасєя? Так, її вже майже нема. Зате залишилась справжня, та, що Русь. А россія точно щезне. Залишиться нічим не прикрита мокша.
показати весь коментар
14.10.2025 15:43 Відповісти
Що воно з себе представляє це прорашиське чмо ,ти нікчемна маріонетка здохни паскуда.
показати весь коментар
14.10.2025 15:47 Відповісти
А шо він сказав неправильно? Все до того йде якщо війну не зупинити зараз. Те що правда не подобається - це проблеми того кому вона не подобається, добрехалися вже до краю.
показати весь коментар
14.10.2025 15:50 Відповісти
Так это Украина не хочет остановки войны? Ая яй. Какие ж мы нехорошие,напали на бедных пидоров,уничтожаем их города и людей,это ж нас пол мира просит остановиться.
показати весь коментар
14.10.2025 15:57 Відповісти
А ви донатьте на ЗСУ більше, щоби слова того покидька не втілились у життя.
показати весь коментар
14.10.2025 16:13 Відповісти
Навіщо ти відсебеньки несеш, пиши по методичке
показати весь коментар
14.10.2025 16:50 Відповісти
За міжнародним правом, країна, яка надала свою територію для здійснення агресії проти іншої країни, теж визнається агресором. Відповідно картопляне чмо є воєнним злочинцем. Ця лярва дуже добре це розуміє. Тому йому сильно муляє наявність та життєздатність жертви агресії
показати весь коментар
14.10.2025 15:51 Відповісти
Для ФІФА це не має ніякого значення. Збірна бульбашії змагалася у відбірному турі на ЧС з футболу. Блть, "о спорт, ти--мір!"(с)
показати весь коментар
14.10.2025 16:09 Відповісти
Хер віслюка тобі в сраку а потім у роиа, скот ************. Прийде час твого Коленьку удавять як шелудивого підсвинка чумного кнура.
показати весь коментар
14.10.2025 15:59 Відповісти
та коленька ще не встиг стати злочинцем... А превентивні санкції дорого коштують для того, хто їх застосовує.
показати весь коментар
14.10.2025 16:02 Відповісти
Сявка заскавуліла...
Але його навіть Трамп не почує.
А Євросоюз (окрім Орбана) - тим більше.
показати весь коментар
14.10.2025 16:00 Відповісти
Видно, дійсно погані справи у пуйла, якшо бульбофюрер починає нас залякувати.
показати весь коментар
14.10.2025 16:01 Відповісти
Скоріше драпати від ху....ла вже готов трампонутому прислуговивати.
показати весь коментар
14.10.2025 16:47 Відповісти
Бульбафюрер раптом висрався, як Пилип з конопель.
показати весь коментар
14.10.2025 16:05 Відповісти
За його словами, Україна має існувати як суверенна незалежна миролюбива держава і "нікому не створювати жодних проблем і загроз". білорусько рашистська с...учара .так хто створює для України загрози...???прорашистська білоруська шльондра...
показати весь коментар
14.10.2025 16:05 Відповісти
Ти зникнеш...чмо вусате
показати весь коментар
14.10.2025 16:08 Відповісти
По собі судить - просрав власну країну!
показати весь коментар
14.10.2025 16:40 Відповісти
"Ми за те, щоб війна була зупинена зараз. В іншому разі зникне ця незалежна (Україна, - ред.) суверенна держава..."....

.....Це я як призначений ху....лом в.о. президента кажу, ми і без війни незалежності втратили .....
показати весь коментар
14.10.2025 16:44 Відповісти
у тебя Мозырей до фига?
показати весь коментар
14.10.2025 16:45 Відповісти
Саша, ти випадково головою в штангу не вдарився?
показати весь коментар
14.10.2025 16:54 Відповісти
Немає такої держави як Білорусь, це вже просто назва або шкаралупа , такий собі білоруський округ рф єдине , що тримає путіна від повного поглинання це використання її нафтопереробних підприємств які Україна доречі не зачіпає.
показати весь коментар
14.10.2025 17:00 Відповісти
А Білорусь існує як військовий полігон, для військ рф.
показати весь коментар
14.10.2025 17:02 Відповісти
В кремлі *******,в Білорусі - *************,тому що він давно ліг під нього.Білорусь не є самостійною,незалежною державою та і сам бульбофюрер нелегетимний,намальований і сфабрикований.
показати весь коментар
14.10.2025 17:14 Відповісти
 
 