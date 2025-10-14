Лукашенко: Война должна остановиться сейчас, иначе Украина "исчезнет" как независимое суверенное государство

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что готов к "большой сделке" с США, а Штаты якобы видят роль Беларуси в процессе мирного урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом он сказал на совещании 14 октября, его цитирует БелТА, передает Цензор.НЕТ.

"Наша политика на восстановление отношений с США должна строиться исключительно в белорусских интересах... Мы будем ждать их предложения большой сделки (big deal - ред.) Мы готовы с ними заключить большую сделку", - говорит Лукашенко.

Лукашенко потребовал "равных условий" для переговоров: "Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество белорусов, которые считают Россию большей угрозой, чем США, выросло, - СВР

Белорусский диктатор также высказался относительно политики США в вопросе мира для Украины.

По его словам, Украина должна существовать как суверенное независимое миролюбивое государство и "никому не создавать никаких проблем и угроз".

"Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое (Украина - ред.) суверенное государство... Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили - мир и только мир", - добавил Лукашенко.

Также читайте: США не наивны в отношении режима Лукашенко. Нам все равно, через кого передавать сообщения Путину, - Келлог

Лукашенко также рассказал о своих последних встречах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным:

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат! Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и позволять бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ