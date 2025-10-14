Количество белорусов, считающих Россию большей угрозой, чем США, выросло, - СВР

В Беларуси вырос показатель граждан, которые считают Россию большей угрозой для страны, чем США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СВР, об этом свидетельствуют данные исследования iSANS.

Так, только 26% считают общность языка объединяющим фактором для двух народов - против 37% в 2014 году.

"Доля тех, кто называет общее прошлое главной связью, упала с 55 % до 37 %. Всего из девяти возможных "точек единства" с РФ снижение зафиксировано в восьми. В то же время втрое выросла доля тех, кто считает, что белорусов и россиян не объединяет ничего (6 %).

Отношение к российской агрессии в Украине также демонстрирует разрыв: в сентябре 2025 года против войны высказались 34 % опрошенных белорусов, тогда как поддержали - 27 %. Еще 69 % заявили о необходимости мирных переговоров", - говорится в сообщении.

Также впервые зафиксировано, что РФ Беларуси чаще считают опасностью, чем США.

"Если в апреле 2024 года только 13 % видели в РФ угрозу, то в сентябре 2025-го - уже 18 %. Для США этот показатель снизился с 24% до 14%", - отметили в СВР.

За 11 лет доля граждан, которые считают белорусский язык объединяющим фактором, поднялась с 17 % до 23 %.

"Во внешней политике 40 % выступают за нейтралитет, 36 % - за ориентацию на Россию, 15 % - на Европу. В то же время долгосрочная динамика свидетельствует об ослаблении пророссийских настроений: доля сторонников интеграции с РФ снизилась с 74 % в 2014 году до 55 % в 2025-м", - подытожили там.

Ранее сообщалось о по меньшей мере смерти 314 граждан Беларуси, которые воевали против Украины на стороне РФ.

