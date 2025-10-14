Кількість білорусів, які вважають Росію більшою загрозою за США, зросла, - СЗР

У Білорусі зріс показник громадян, які вважають Росію більшою загрозою для країни, аніж США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СЗР, про це свідчать дані дослідження iSANS.

Так, лише 26%вважають спільність мови об’єднувальним чинником для двох народів – проти 37 % у 2014 році.

"Частка тих, хто називає спільне минуле головним зв’язком, впала з 55 % до 37 %. Загалом із дев’яти можливих "точок єдності" з рф зниження зафіксоване у восьми. Водночас утричі зросла частка тих, хто вважає, що білорусів і росіян не об’єднує нічого (6 %).

Ставлення до російської агресії в Україні також демонструє розрив: у вересні 2025 року проти війни висловилися 34% опитаних білорусів, тоді як підтримали – 27 %. Ще 69 % заявили про необхідність мирних переговорів", - йдеться в повідомленні.

Також вперше зафіксовано, що РФ у Білорусі частіше вважають небезпекою, ніж США.

"Якщо у квітні 2024 року лише 13 % бачили в рф загрозу, то у вересні 2025-го – вже 18 %. Для США цей показник знизився з 24% до 14%", - зазначили у СЗР.

За 11 років частка громадян, які вважають білоруську мову об’єднувальним чинником, піднялася з 17 % до 23 %.

"У зовнішній політиці 40 % виступають за нейтралітет, 36 % – за орієнтацію на росію, 15 % – на Європу. Водночас довгострокова динаміка свідчить про ослаблення проросійських настроїв: частка прихильників інтеграції з рф знизилася з 74 % у 2014 році до 55 % у 2025-му", - підсумували там.

Раніше повідомлялось про щонайменше смерть 314 громадян Білорусі, які воювали проти України на боці РФ.

