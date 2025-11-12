РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия атакует Украину ударными БПЛА 12 ноября

Российские войска вечером 12 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

Где зафиксированы вражеские БПЛА

В 18:18 - российские БПЛА были зафиксированы в Золотоношском районе Черкасской области, курс южный.

В 16:38 - Воздушные силы сообщают о:

  • БПЛА в Харьковской области, курсом на юг (Слобожанское, Краснопавловка, Лимановка);
  • БПЛА в Харьковской области, курсом на Полтавскую область.
  • БПЛА в Полтавской области, курсом на юг.

В 18:40 - БПЛА на Черниговщине, курсом на юг.

В 18:45 - БПЛА на юге Николаевской области, курсом на северо-запад.

В 18:45 - БПЛА на севере Черкасской области, курсом на юг.

Будьте осторожны и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в среду, 12 ноября, враг нанес удар по старой застройке в Холодногорском районе Харькова: по меньшей мере трое пострадавших, повреждены предприятие и дома.

Читайте: В Херсонской области из-за вражеских обстрелов ранены 5 человек, повреждены медицинское учреждение, жилые дома. ФОТОрепортаж

