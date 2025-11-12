Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские войска вечером 12 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.
Где зафиксированы вражеские БПЛА
В 18:18 - российские БПЛА были зафиксированы в Золотоношском районе Черкасской области, курс южный.
В 16:38 - Воздушные силы сообщают о:
- БПЛА в Харьковской области, курсом на юг (Слобожанское, Краснопавловка, Лимановка);
- БПЛА в Харьковской области, курсом на Полтавскую область.
- БПЛА в Полтавской области, курсом на юг.
В 18:40 - БПЛА на Черниговщине, курсом на юг.
В 18:45 - БПЛА на юге Николаевской области, курсом на северо-запад.
В 18:45 - БПЛА на севере Черкасской области, курсом на юг.
Будьте осторожны и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что в среду, 12 ноября, враг нанес удар по старой застройке в Холодногорском районе Харькова: по меньшей мере трое пострадавших, повреждены предприятие и дома.
"Ну нарешті!"- подумав Володя.
Сяду на даху я, та до самого ранку буду рахувати ракети та дрони.
Хоч трохи від мене відчепляться ці кляті ...