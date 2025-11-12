Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские войска вечером 12 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

Где зафиксированы вражеские БПЛА

В 18:18 - российские БПЛА были зафиксированы в Золотоношском районе Черкасской области, курс южный.

В 16:38 - Воздушные силы сообщают о:

БПЛА в Харьковской области, курсом на юг (Слобожанское, Краснопавловка, Лимановка);

БПЛА в Харьковской области, курсом на Полтавскую область.

БПЛА в Полтавской области, курсом на юг.

В 18:40 - БПЛА на Черниговщине, курсом на юг.

В 18:45 - БПЛА на юге Николаевской области, курсом на северо-запад.

В 18:45 - БПЛА на севере Черкасской области, курсом на юг.

Будьте осторожны и находитесь в безопасных местах!

