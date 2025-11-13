Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія атакує Україну ударними БпЛА 12 листопада

Російські війська ввечері 12 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

Де зафіксовані ворожі БпЛА

О 18:18 - російські БпЛА були зафіксовані в Золотоніському районі Черкаської області, курс південний.

О 16:38 - Повітряні сили повідомляють про: 

  • БпЛА на Харківщині, курсом на південь (Слобожанське, Краснопавлівка, Лиманівка);
  • БпЛА на Харківщині, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на південь.

О 18:40 -  БпЛА на Чернігівщині, курсом на південь.

О 18:45 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курсом на північний захід.

О 18:45 - БпЛА на півночі Черкащини, курсом на південь.

Оновлена інформація

О 20:16 - повідомляється про: 

  • БпЛА на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину;
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на південь (н.п. Васильківка).

О 20:17 - група БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

О 20:21 - БпЛА на півдні Черкащини, курсом на Кіровоградщину (н.п. Смоліне).

О 20:28 - повідомляється про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 20:45 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:50 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:50 - КАБи на Донеччину.

Оновлена інформація

О 23:21 - повідомляється про БпЛА на півночі Сумщини, в західному напрямку.

О 23:28 - БпЛА в напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.

О 23:35 - група БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину та  БпЛА в центрі Сумщини, в південно-західному напрямку.

Оновлена інформація

О 00:11 - повідомляється про БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину/Харківщину.

О 00:12 - група БпЛА на сході Запорізької області, курсом на північ.

Оновлена інформація

О 01:22 - група БпЛА на Запоріжжі, курсом на північ/північний захід.

Будьте обережні та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що у середу, 12 листопада, ворог ударив по старій забудові у Холодногірському районі Харкова: щонайменше троє постраждалих, пошкоджено підприємство та будинки.

