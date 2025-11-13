Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська ввечері 12 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.
Де зафіксовані ворожі БпЛА
О 18:18 - російські БпЛА були зафіксовані в Золотоніському районі Черкаської області, курс південний.
О 16:38 - Повітряні сили повідомляють про:
- БпЛА на Харківщині, курсом на південь (Слобожанське, Краснопавлівка, Лиманівка);
- БпЛА на Харківщині, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині, курсом на південь.
О 18:40 - БпЛА на Чернігівщині, курсом на південь.
О 18:45 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курсом на північний захід.
О 18:45 - БпЛА на півночі Черкащини, курсом на південь.
Оновлена інформація
О 20:16 - повідомляється про:
- БпЛА на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на південь (н.п. Васильківка).
О 20:17 - група БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
О 20:21 - БпЛА на півдні Черкащини, курсом на Кіровоградщину (н.п. Смоліне).
О 20:28 - повідомляється про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
О 20:45 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 20:50 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:50 - КАБи на Донеччину.
Оновлена інформація
О 23:21 - повідомляється про БпЛА на півночі Сумщини, в західному напрямку.
О 23:28 - БпЛА в напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.
О 23:35 - група БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину та БпЛА в центрі Сумщини, в південно-західному напрямку.
Оновлена інформація
О 00:11 - повідомляється про БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину/Харківщину.
О 00:12 - група БпЛА на сході Запорізької області, курсом на північ.
Оновлена інформація
О 01:22 - група БпЛА на Запоріжжі, курсом на північ/північний захід.
Будьте обережні та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що у середу, 12 листопада, ворог ударив по старій забудові у Холодногірському районі Харкова: щонайменше троє постраждалих, пошкоджено підприємство та будинки.
"Ну нарешті!"- подумав Володя.
Сяду на даху я, та до самого ранку буду рахувати ракети та дрони.
Хоч трохи від мене відчепляться ці кляті ...
кляті кацапии🤬