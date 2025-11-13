РУС
За сутки на фронте - 226 боестолкновений. Больше всего зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновелений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 84 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществил 3901 обстрел, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3762 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и еще два других важных объекта противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросив восемь авиабомб, осуществил 212 артиллерийских обстрелов, в частности 14 - из реактивных систем залпового огня.

ВСУ отразили десятки атак врага на всех фронтах за последние сутки.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григоровки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровин Яр, Лиман.

На Славянском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении противник, по уточненной информации, наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоневка, Русин Яр и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 81 атаку агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономичное, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцовое, Сичневое, Сосновка, Вербовое, Злагода, Александроград, Степовое, Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленому Гаю.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Враг успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения осуществили две тщетные попытки приближения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 141 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 88 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Генштаб ВС (7222) боевые действия (5133) война в Украине (6826)
