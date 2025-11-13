На Херсонщине из-за вражеских обстрелов ранены 4 человека, повреждены дома и автомобили

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Незламное, Велетенское, Янтарное, Новодмитровка, Кизомыс, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Томарино, Берислав, Золотая Балка, Новоалександровка, Червоное, Счастливое, Костромка, Осокоровка, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Николаевка, Михайловка, Монастырское, Нововоронцовка, Новокаиры, Отрадокаменка, Ольговка, Республиканец, Саблуковка, Тягинка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Раненые и жертвы вражеских атак

Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты испортили админздание и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

