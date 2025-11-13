На Херсонщині через ворожі обстріли поранено 4 людей, пошкоджені будинки та автівки

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Незламне, Велетенське, Янтарне, Новодмитрівка, Кізомис, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Томарине, Берислав, Золота Балка, Новоолександрівка, Червоне, Щасливе, Костромка, Осокорівка, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Нововоронцовка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Поранені та жертви ворожих атак

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

