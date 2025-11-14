РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12311 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 978 8

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 156 400 человек (+1 040 за сутки), 11 342 танка, 34 423 артсистемы, 23 569 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 156 400 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно:

  • личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек
  • танков – 11 344 (+0) единицы
  • боевых бронированных машин – 23 569 (+2) единиц
  • артиллерийских систем – 34 423 (+35) единицы
  • РСЗО – 1 540 (+0) единиц
  • средств ПВО – 1 242 (+0) единицы
  • самолетов – 428 (+0) единиц
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442) единиц
  • крылатых ракет – 3 926 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 1 (+0) единица
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95) единиц
  • специальной техники – 3 996 (+0) единиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны подожгли логистический НРК оккупантов в районе Покровска. ВИДЕО

Уничтожение российских оккупантов

ВСУ поразили десятки объектов в России и на ВОТ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных ударов по нескольким десяткам объектов врага в ночь на 13 ноября.

Так, в частности, на ВОТ украинского Крыма есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории. Кроме того:

  • На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.
  • Также были поражены объекты на территории Российской Федерации. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов бригады "Буревій" уничтожили 5 оккупантов и 6 единиц техники в Купянском районе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21286) Генштаб ВС (7227) ликвидация (4153) танк (2340) уничтожение (8422) ББМ (39)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову ввімкнули сирени. Нам "пощастило" що ми далеченько. Уявляєте як тим людям у кого реве під вікнами...
показать весь комментарий
14.11.2025 07:05 Ответить
Моя невістка народила 2 дні тому. Уявляєте, з немовлям до бомбосховища.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:41 Ответить
Мої щирі вітання! Хай росте здоровим на радість всім!
показать весь комментарий
14.11.2025 07:57 Ответить
Співчуваю... У мене внуки (молодші), в дитсадок ходять... Так вони "походи в бомбосховище" уже давно сприймають як "частину звичного життя".... Іншого вони просто "не пам"ятають"...
показать весь комментарий
14.11.2025 08:48 Ответить
80 тис БпЛА з яких майже 60 тис в цьому році
показать весь комментарий
14.11.2025 07:32 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
14.11.2025 08:16 Ответить
Минув 4286 день москальсько-української війни.
132! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня 2, арта та логістика файно.
БПЛА перевалили 80000! Загальна результативність ППО перебільшила 85000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 156 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:35 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 08:38 Ответить
 
 