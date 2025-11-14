Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 156 400 человек (+1 040 за сутки), 11 342 танка, 34 423 артсистемы, 23 569 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 156 400 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно:
- личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек
- танков – 11 344 (+0) единицы
- боевых бронированных машин – 23 569 (+2) единиц
- артиллерийских систем – 34 423 (+35) единицы
- РСЗО – 1 540 (+0) единиц
- средств ПВО – 1 242 (+0) единицы
- самолетов – 428 (+0) единиц
- вертолетов – 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442) единиц
- крылатых ракет – 3 926 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95) единиц
- специальной техники – 3 996 (+0) единиц.
ВСУ поразили десятки объектов в России и на ВОТ
Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных ударов по нескольким десяткам объектов врага в ночь на 13 ноября.
Так, в частности, на ВОТ украинского Крыма есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории. Кроме того:
- На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.
- Также были поражены объекты на территории Российской Федерации. Степень нанесенного ущерба уточняется.
132! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня 2, арта та логістика файно.
БПЛА перевалили 80000! Загальна результативність ППО перебільшила 85000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 156 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.