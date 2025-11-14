Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 156 400 человек (+1 040 за сутки), 11 342 танка, 34 423 артсистемы, 23 569 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 156 400 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно:

личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек

танков – 11 344 (+0) единицы

боевых бронированных машин – 23 569 (+2) единиц

артиллерийских систем – 34 423 (+35) единицы

РСЗО – 1 540 (+0) единиц

средств ПВО – 1 242 (+0) единицы

самолетов – 428 (+0) единиц

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442) единиц

крылатых ракет – 3 926 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95) единиц

специальной техники – 3 996 (+0) единиц.

ВСУ поразили десятки объектов в России и на ВОТ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных ударов по нескольким десяткам объектов врага в ночь на 13 ноября.

Так, в частности, на ВОТ украинского Крыма есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории. Кроме того:

На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.

Также были поражены объекты на территории Российской Федерации. Степень нанесенного ущерба уточняется.

