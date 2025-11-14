УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13944 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 185 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 156 400 осіб (+1 040 за добу), 11 342 танки, 34 423 артсистеми, 23 569 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 156 400 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно:

  • особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб
  • танків – 11 344 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 423 (+35) од.
  • РСЗВ – 1 540 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 242 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 80 387 (+442) од.
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од.
  • спеціальна техніка – 3 996 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони підівали логістичний НРК окупантів в районі Покровська. ВIДЕО

Знищення російських окупантів

ЗСУ уразили десятки об’єктів у Росії та на ТОТ

Підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових ударів по кількох десятках об’єктів ворога у ніч проти 13 листопада.

Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії. Крім того:

  • На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.
  • Також уражалися об’єкти на території російської федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів бригади "Буревій" знищили 5 окупантів та 6 одиниць техніки на Куп’янщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21109) Генштаб ЗС (8400) ліквідація (4769) танк (2185) знищення (10209) ББМ (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Минув 4286 день москальсько-української війни.
132! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня 2, арта та логістика файно.
БПЛА перевалили 80000! Загальна результативність ППО перебільшила 85000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 156 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.
показати весь коментар
14.11.2025 08:35 Відповісти
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
14.11.2025 08:16 Відповісти
+14
показати весь коментар
14.11.2025 08:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову ввімкнули сирени. Нам "пощастило" що ми далеченько. Уявляєте як тим людям у кого реве під вікнами...
показати весь коментар
14.11.2025 07:05 Відповісти
Моя невістка народила 2 дні тому. Уявляєте, з немовлям до бомбосховища.
показати весь коментар
14.11.2025 07:41 Відповісти
Мої щирі вітання! Хай росте здоровим на радість всім!
показати весь коментар
14.11.2025 07:57 Відповісти
Співчуваю... У мене внуки (молодші), в дитсадок ходять... Так вони "походи в бомбосховище" уже давно сприймають як "частину звичного життя".... Іншого вони просто "не пам"ятають"...
показати весь коментар
14.11.2025 08:48 Відповісти
Виявилось, що бомбосховище в перинатальному, це цілий підземний лікарняний поверх з великими палатами на багато ліжок. Родзал теж там є. Старшому внуку 5 років, теж в садочку, повітряну тривогу сприймає як буденність.
показати весь коментар
14.11.2025 10:05 Відповісти
Ясно... На жаль - такі "центри" - ОДИНИЦІ, на всю країну... Моїм внукам теж 5 років. Так само реагують... Реакція хлопчика - "убивать росіян"! І це при тому, що у сім"ї, та у близькому оточенні, про війну взагалі не говорять - ми ухиляємося від цієї теми, при них... Він про це почув "десь із сторони"...
показати весь коментар
14.11.2025 10:28 Відповісти
У нас сват загинув під Бахмутом в 2023. Коли веду малого до логопеда, часто бачим "На щиті". Отож не говорити не виходить. Але для нього це норма і буденність, ніяких емоцій.
показати весь коментар
14.11.2025 18:36 Відповісти
80 тис БпЛА з яких майже 60 тис в цьому році
показати весь коментар
14.11.2025 07:32 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
14.11.2025 08:16 Відповісти
Минув 4286 день москальсько-української війни.
132! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня 2, арта та логістика файно.
БПЛА перевалили 80000! Загальна результативність ППО перебільшила 85000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 156 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.
показати весь коментар
14.11.2025 08:35 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 08:38 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
14.11.2025 09:59 Відповісти
Самоліквідувались рашистські літуни, які бомбили цивільне населення України.

показати весь коментар
14.11.2025 11:20 Відповісти
 
 