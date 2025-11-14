Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 156 400 осіб (+1 040 за добу), 11 342 танки, 34 423 артсистеми, 23 569 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 156 400 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно:
- особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб
- танків – 11 344 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 423 (+35) од.
- РСЗВ – 1 540 (+0) од.
- засоби ППО – 1 242 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од.
- спеціальна техніка – 3 996 (+0) од.
ЗСУ уразили десятки об’єктів у Росії та на ТОТ
Підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових ударів по кількох десятках об’єктів ворога у ніч проти 13 листопада.
Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії. Крім того:
- На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.
- Також уражалися об’єкти на території російської федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється.
132! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня 2, арта та логістика файно.
БПЛА перевалили 80000! Загальна результативність ППО перебільшила 85000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 156 000 це більше, ніж все населення такого міста як Краснодар.