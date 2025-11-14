Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 156 400 осіб (+1 040 за добу), 11 342 танки, 34 423 артсистеми, 23 569 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 156 400 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно:

особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб

танків – 11 344 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од.

артилерійських систем – 34 423 (+35) од.

РСЗВ – 1 540 (+0) од.

засоби ППО – 1 242 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од.

крилаті ракети – 3 926 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од.

спеціальна техніка – 3 996 (+0) од.

ЗСУ уразили десятки об’єктів у Росії та на ТОТ

Підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових ударів по кількох десятках об’єктів ворога у ніч проти 13 листопада.

Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії. Крім того:

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

Також уражалися об’єкти на території російської федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється.

