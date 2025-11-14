В результате атаки врага на Харьковщине погибли 3 человека, еще 2 ранены. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате обстрелов три человека погибли, двое - пострадали.
Недалеко от села Богуславка Боровской громады погибли две 70-летние женщины и 72-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина; в селе Гусинка Киндрашовской общины пострадал 54-летний мужчина.
Враг атаковал Салтовский район Харькова БПЛА, который не взорвался.
Чем оккупанты били по Харьковщине
- 13 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона;
- 37 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены электросети, автомобиль (пгт Золочев), частный дом, сарай, хозяйственные постройки (с. Морозова Долина);
- в Изюмском районе поврежден мотоблок (с. Богуславка);
- в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев).
