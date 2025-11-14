В результате атаки врага на Харьковщине погибли 3 человека, еще 2 ранены. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В результате обстрелов три человека погибли, двое - пострадали.

Недалеко от села Богуславка Боровской громады погибли две 70-летние женщины и 72-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина; в селе Гусинка Киндрашовской общины пострадал 54-летний мужчина.

Враг атаковал Салтовский район Харькова БПЛА, который не взорвался.

Чем оккупанты били по Харьковщине

13 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Молния";

3 fpv-дрона;

37 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены электросети, автомобиль (пгт Золочев), частный дом, сарай, хозяйственные постройки (с. Морозова Долина);

в Изюмском районе поврежден мотоблок (с. Богуславка);

в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев).

Читайте: Вблизи Купянска продолжаются ожесточенные бои. Враг действует небольшими пехотными группами при поддержке БПЛА, - 15 бригада НГУ "Кара-Даг"







Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 российских военных остались отрезанными в Купянске, - Трегубов