В результате атаки врага на Харьковщине погибли 3 человека, еще 2 ранены. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

В результате обстрелов три человека погибли, двое - пострадали.

Недалеко от села Богуславка Боровской громады погибли две 70-летние женщины и 72-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина; в селе Гусинка Киндрашовской общины пострадал 54-летний мужчина.

Враг атаковал Салтовский район Харькова БПЛА, который не взорвался.

Чем оккупанты били по Харьковщине

  • 13 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 3 fpv-дрона;
  • 37 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены электросети, автомобиль (пгт Золочев), частный дом, сарай, хозяйственные постройки (с. Морозова Долина);
  • в Изюмском районе поврежден мотоблок (с. Богуславка);
  • в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев).

