Менее 50 российских военных остались отрезанными в Купянске, - Трегубов

В Купянске Харьковской области остается менее полусотни российских военных, которые оказались отрезанными друг от друга и от основных сил.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Попытка прорыва РФ

По его словам, ожидаемый прорыв российских подразделений в южную часть города не состоялся: ситуация для врага ухудшилась.

"У противника, согласно перехватам, остается чуть менее 50 человек, и они сейчас отрезаны и друг от друга, и от своих основных сил из-за того, что эффективная логистика нарушена. Несмотря на то, что к ним пытаются подбросить те или иные силы и дойти небольшие группы - по состоянию на сейчас им стало совсем неудобно из-за высокой активности украинских дронов. Ситуация в Купянске немного изменилась в пользу Украины", - отметил Трегубов.

Из-за неудач внутри города российская сторона изменила подход - попытки захватить Купянск теперь смещены к восточным и южным окраинам.

"Когда россияне увидели, что ситуация в городе не очень складывается, они основные усилия перенесли на восток и юг от города и пытаются ликвидировать украинский плацдарм как таковой на левом берегу реки Оскол. Если бы им это удалось, это создало бы для города такие проблемы, что уже украинской логистики могло бы не хватить, и город удерживать стало бы очень трудно. Но на данный момент им это также не удается. Просто мы видим перенос усилий туда и принимаем соответствующие меры", - добавил он.

