Близько 50 російських військових залишилися відрізаними в Куп’янську, - Трегубов

У Куп’янську на Харківщині залишається менш ніж пів сотні російських військових, які виявилися відрізаними один від одного та від основних сил.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Спроба прориву РФ

За його словами, очікуваний прорив російських підрозділів у південну частину міста не відбувся: ситуація для ворога погіршилася.

"У противника, згідно з перехопленнями, залишається трохи менше 50 осіб, і вони зараз відрізані і один від одного, і від своїх основних сил через те, що ефективна логістика порушена. Попри те, що до них намагаються докидати ті чи інші сили і дійти малі групи - станом на зараз їм стало зовсім незручно через високу активність українських дронів. Ситуація в Куп’янську трішечки змінилася на користь України", - зазначив Трегубов.

Через невдачі всередині міста російська сторона змінила підхід - спроби захопити Куп’янськ тепер зміщені до східних і південних околиць.

"Коли росіяни побачили, що ситуація у місті не дуже складається, вони основні зусилля перенесли на схід і південь від міста і намагаються ліквідувати український плацдарм як такий на лівому березі річки Оскіл. Якби їм це вдалося, це створило б для міста такі проблеми, що вже української логістики могло б не стати, і місто утримувати стало б дуже важко. Але станом на зараз їм це також не вдається. Просто ми бачимо перенесення зусиль туди і вживаємо відповідних заходів", - додав він.

